Долетит до Москвы и Минска? Какая зона поражения украинского "Сапсана" (карта)

Боевая часть ракеты весит около 500 кг

Украинский ракетный комплекс "Сапсан" может достать не только до Москвы, а еще до нескольких крупных городов России и Беларуси. Пропагандисты уже публикуют карты с зоной поражения.

Что нужно знать:

Президент Зеленский 9 декабря подтвердил, что Украина уже использует "Сапсан" для ударов по РФ

Над созданием этого ОТРК Киев работал более 10 лет

Дальность зоны поражения ракет составляет более 300 км

Как отмечают росСМИ, в зоне поражения "Сапсана" находятся Москва, Тула и два крупных города Беларуси — Минск и Витебек. На карте хорошо показано, какая большая зона работы этой ракеты и почему россияне так ее боятся.

Зона поражения ракеты "Сапсан"

По данным "Милитарного", в 2025 году оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" вышел в серийное производство и системное применение. Известно, что к началу 2022 велась разработка ОТРК под два типа ракет: диаметром 900 мм с дальностью 500 км для собственного использования и диаметром 600 мм с дальностью 280 км с перспективой экспорта. Боевая часть в обоих вариантах предполагалась на уровне 500 кг.

Что известно о "Сапсане" и его характеристиках

"Сапсан" — оперативно-тактический ракетный комплекс, над которым Украина работала 10 лет — с 1994 по 2024 годы (ориентировочно, с паузами). Эта ракета в ходе испытаний достигала скорости в 5,2 маха (около 6370 км/ч). Для сравнения: американская ракета ATACMS, которую россиянам не удается перехватить, имеет скорость около 3 маха, а российский "Искандер-М" — около 6 махов.

Характеристика ОТРК "Сапсан"

Известно, что у "Сапсана" есть боевая часть весом 480 кг. Для сравнения: у упомянутой ATACMS масса боевой части в фугасной версии составляет 227 кг. В мае 2025 г. состоялись испытания в боевых условиях баллистической ракеты. Она преодолела около 300 км и уничтожила российский командный пункт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новой фишке россиян с "шахедами", которая делает их еще более опасными.