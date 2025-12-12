Долетит до Москвы и Минска? Какая зона поражения украинского "Сапсана" (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Боевая часть ракеты весит около 500 кг
Украинский ракетный комплекс "Сапсан" может достать не только до Москвы, а еще до нескольких крупных городов России и Беларуси. Пропагандисты уже публикуют карты с зоной поражения.
Что нужно знать:
- Президент Зеленский 9 декабря подтвердил, что Украина уже использует "Сапсан" для ударов по РФ
- Над созданием этого ОТРК Киев работал более 10 лет
- Дальность зоны поражения ракет составляет более 300 км
Как отмечают росСМИ, в зоне поражения "Сапсана" находятся Москва, Тула и два крупных города Беларуси — Минск и Витебек. На карте хорошо показано, какая большая зона работы этой ракеты и почему россияне так ее боятся.
По данным "Милитарного", в 2025 году оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" вышел в серийное производство и системное применение. Известно, что к началу 2022 велась разработка ОТРК под два типа ракет: диаметром 900 мм с дальностью 500 км для собственного использования и диаметром 600 мм с дальностью 280 км с перспективой экспорта. Боевая часть в обоих вариантах предполагалась на уровне 500 кг.
Что известно о "Сапсане" и его характеристиках
"Сапсан" — оперативно-тактический ракетный комплекс, над которым Украина работала 10 лет — с 1994 по 2024 годы (ориентировочно, с паузами). Эта ракета в ходе испытаний достигала скорости в 5,2 маха (около 6370 км/ч). Для сравнения: американская ракета ATACMS, которую россиянам не удается перехватить, имеет скорость около 3 маха, а российский "Искандер-М" — около 6 махов.
Известно, что у "Сапсана" есть боевая часть весом 480 кг. Для сравнения: у упомянутой ATACMS масса боевой части в фугасной версии составляет 227 кг. В мае 2025 г. состоялись испытания в боевых условиях баллистической ракеты. Она преодолела около 300 км и уничтожила российский командный пункт.
Ранее "Телеграф" рассказывал о новой фишке россиян с "шахедами", которая делает их еще более опасными.