Стеклянная память Лисичанска: как фабрика "Елка" пережила СССР, китайский демпинг и исчезла

Как Лисичанск стал столицей елочных украшений и потерял все за один год

Лисичанская фабрика елочных украшений "Елка" десятилетиями была символом праздника для миллионов семей. Ее шарики висели на елках в квартирах Донбасса, Киева, Львова и даже в домах Европы. Сегодня эта фабрика, как и сам Лисичанск, осталась только в воспоминаниях людей и на полках коллекционеров.

Промышленное производство, когда-то работавшее в несколько смен, остановилось после полномасштабного вторжения России и оккупации города в 2022 году. Как из небольшого цеха при стекольном заводе выросла легендарная фабрика, почему ее игрушки до сих пор ценят и что стало причиной ее исчезновения, объясняет "Телеграф".

Как стеклянные отходы превратили в легендарный "лисичанский шарик" — начало истории предприятия

История фабрики началась в послевоенные годы, когда в Лисичанске работали крупные стекольные заводы. В 1950 году здесь появилась артель "Красный Октябрь", изготовлявшая первые елочные украшения. В 1961 году производство вошло в состав Лисичанского горпромкомбината, а с 1963-го получило название "Елочные украшения".

Елочные игрушки из Лисичанска. Фото — Фарватер

Поначалу игрушки делали из тонких стеклянных трубок, которые оставались после основного производства. Со временем появился свой стиль. Так родилось понятие "лисичанский шарик" – яркий, тяжелее современных аналогов, с ровным блеском и ручной росписью.

1200 градусов, нитроэмаль и работа голыми руками

Сейчас игрушки с Лисичанской фабрики можно приобрести только на аукционах или с рук

В 1970–80-х фабрика работала по полной. Каждый год здесь изготовляли миллионы украшений: шарики, сосульки, колокольчики, фигурки животных, верхушки для елок, мишуру. Все этапы производства были ручными.

Редкий коллекционный шарик «Лисичанск». Фото: предоставлено Ниной Бондарь изданию "Фарватер"

Стеклодувы работали при температуре до 1200 градусов, пишет "Фарватер Восток". Шарики выдували легкими, без автоматов. Далее их серебрили изнутри специальным раствором, чтобы создать зеркальный эффект. Покраска происходила в чанах с нитроэмалью. Мастерицы держали шарики за длинные стеклянные "усы", погружали в краску, а затем ставили сушиться в песок.

Как выдували игрушки. Фото — 6451.com.ua

Работа была вредной. Постоянные сквозняки, испарения краски, стекло в руках без перчаток. За это работникам каждую смену выдавали молоко. Самые высокие зарплаты получали стеклодувы, потому что любая ошибка могла стоить здоровья.

Фабрика как часть жизни города и личных историй

На фабрику постоянно водили экскурсии. Тысячи школьников Луганщины видели , как рождаются елочные игрушки. Для многих женщин это была первая работа, первая любовь и место, с которым связаны самые теплые воспоминания.

Игрушка производства Лисичанской фабрики. Фото — сеть facebook.com

Бывшая работница фабрики Надежда Голембиевская вспоминает, как после второй смены возвращалась домой вся в блестках нитроэмали: "Возвращаясь с работы, сама сверкала, как игрушка".

Гном. Фото — сеть facebook.com

Она работала в цехе упаковки, где за смену нужно было упаковать сотню шариков. Коллеги из художественного цеха могли сделать эксклюзивное украшение "по знакомству". Там она встретила будущего мужа, а свадебные воспоминания тесно переплелись с работой на фабрике.

Китайский рынок, экспорт и ставка на Европу

"Укрдетиигрушка" — Лисичанская фабрика

В конце 90-х ситуация изменилась. Украинский рынок массово заполонили дешевые китайские украшения. Чтобы выжить, заводы объединились. Лисичанское производство вошло в бренд "Галимпекс" вместе с предприятиями из Киевщины и Львова.

С этого момента основной акцент сделали на экспорт. Лисичанские игрушки продавали в страны Европы, в частности в Германию и Францию, где все еще ценили ручную роспись и классический стиль. Часть продукции шла и на рынки СНГ, включая Россию, куда ежегодно отправляли сотни тысяч украшений.

Война, оккупация и тишина в цехах

После 2014 года фабрика еще некоторое время работала. Но полномасштабное вторжение России в 2022 году поставило окончательную точку. Из-за боевых действий и оккупации Лисичанское промышленное производство в городе фактически прекратилось.

Во время эвакуации люди спасали документы и самое необходимое. Сегодня лисичанские украшения остались в коллекциях, на старых фото и в памяти тех, кто работал среди стекла, краски и праздничного блеска.

