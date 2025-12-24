Когда новогоднее чудо угасло: как одна из самых мощных елочных фабрик СССР осталась без будущего

Это предприятие было известным на весь Советский Союз.

Еще несколько десятилетий назад елочные украшения из Теребовли разъезжались по всему СССР. Стеклянные шарики, миниатюрные игрушки, Деды Морозы и Снегурочки украшали тысячи домов, а сам город жил ритмом большого производства. Сегодня на месте некогда мощной фабрики тишина, заброшенные корпуса и следы полного распада.

Теребовлянская фабрика елочных украшений прекратила работу, не выдержав пути от гордости региона до банкротства. Как предприятие, которое объединяло более тысячи человек и имело собственный музей, теплицы и базу отдыха, оказалось в развалинах после приватизации, рассказывает "Телеграф".

Фабрика, начинавшаяся с артели, стала символом целой эпохи.

История фабрики

История производства в Теребовле ведет начало еще до официальной даты основания фабрики. В 1939 году на этой территории работала артель по изготовлению смазки для колес телег. После второй мировой войны здесь действовала заготовительная контора, где собирали пушнину, мясо и другие товары.

Именно здесь начал работу Николай Савченко, фронтовик, дважды кавалер ордена "Славы", который после войны поселился в Теребовле. С 1947 года на базе райбыткомбината сформировался цех по производству елочных игрушек. Сначала их выдували вручную, впоследствии появился отдельный стеклодувный цех, серебро, покраска и художественная роспись.

Когда-то здесь рождалась новогодняя сказка

В 1963-1964 годах предприятие официально стало фабрикой, а с 1965 года получило название Теребовлянской фабрики елочных украшений. С этого времени производство стало быстро расти.

Здесь изготовляли коллекции, которые до сих пор живут в музеях

В начале 1960-х годов фабрика начала производить елки-малютки и наборы миниатюрных украшений. Средний размер игрушек составил около 20 миллиметров. Первые наборы состояли из 30–40 стеклянных изделий и были полностью ручной работы.

Художественная роспись елочных игрушек

В конце 1960-х на фабрике установили автоматы, часть игрушек начали изготавливать из пластика, уменьшая их размер. До сегодняшнего дня сохранились наборы 1963 года еще с маркировкой райпромкомбината, которые считают предметом особой гордости коллекционеров.

Выдувание стекла для игрушек

Кроме украшений в Теребовле производили фигурки под елку. Самые большие Дед Мороз и Снегурочка имели высоту до 70 сантиметров.

Эти Снегурочки были очень популярны и стояли почти в каждой квартире.

Часть этой продукции производили также в филиале фабрики в селе Семенов, открытом в 1968 году.

Изделия из Теребовлянской фабрики продаются на аукционах

1400 работников, автобусы из сел и собственная база отдыха возле Одессы — столь мощной была фабрика

В период наибольшего расцвета на фабрике работало около 1400 рабочих и более 100 человек администрации. Средняя зарплата достигала 240 рублей, а доходы предприятия составили около 5 миллионов рублей в год.

Теребовлянская фабрика елочных украшений

Фабрика имела собственный автопарк, возивший людей на работу из окрестных сел, теплицы, подсобное хозяйство на 80 гектаров, медпункт, столовую, стоматологический кабинет и комнаты отдыха. Для работников действовала база отдыха "Елка" в Затоке возле Одессы.

На фабрике производили елочные игрушки, очень популярные в СССР и Украине.

На фабрике работали хор, духовой оркестр, спортивные секции, детские кружки. Предприятие участвовало в благоустройстве города и строительстве жилья для своих работников.

"Прихватизация", металлолом и пропавший без следа музей

Сейчас помещение фабрики в упадке. Фото — explorer.lviv.ua

После 1996 года фабрика была приватизирована и превращена в открытое акционерное общество. По воспоминаниям бывших работников, уникальное оборудование стали продавать на металлолом, ценное имущество исчезало, а производство постепенно останавливалось.

Теребовлянская фабрика елочных украшений

Музей фабрики, где хранились архивы, фото и образцы продукции, после приватизации перестал существовать. Помещения пришли в упадок, часть зданий была разграблена. Предприятие окончательно прекратило работу в 2018 году и получило статус банкрота.

Такие звезды на елку производили в Теребовле.

Сегодня на территории фабрики остались только разрушенные корпуса, следы прежней жизни и воспоминания людей, десятилетиями считавших это место своим вторым домом.

Что внутри. Фото explorer.lviv.ua

Остатки форм для литья игрушек. Фото explorer.lviv.ua

Когда-то почти у каждого были такие игрушки, а теперь это просто мусор. Фото explorer.lviv.ua

