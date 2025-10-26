Укр

Так и не заработала. Как одна ошибка советских строителей уничтожила мощную фабрику во Львовской области

Новояворовская швейная фабрика
Новояворовская швейная фабрика. Фото Коллаж "Телеграфа"

Как предприятие, полностью готовое к выпуску продукции, превратилось в затопленную руину

Представьте себе картину: новая фабрика, блестящие станки, импортные материалы, рулоны волокна, готовые превратиться в ткань. Все готово к запуску производства. И вдруг – тишина. Пустые цеха, затопленные подвалы, ржавчина на оборудовании. Новояворовская швейная фабрика во Львовской области так и не заработала, хотя была полностью подготовлена к выпуску продукции. Ее судьба – яркий пример советского непродуманного планирования, когда даже самые амбициозные проекты разбивались о прозаическую реальность.

"Телеграф" рассказывает, почему недостроенная фабрика превратилась в руину еще в советское время, так и не выпустив ни одного изделия.

Роковая ошибка советских строителей: когда экономия обернулась катастрофой

Так выглядит главный корпус фабрики сейчас. Фото — explorer.lviv.ua

Новояворовскую швейную фабрику построили в 1983 году. Об этом свидетельствует техпаспорт одного из станков, который до сих пор хранится в заброшенном здании. Комплекс соорудили со всеми необходимыми производственными мощностями – большие цеха, вентиляционные системы, трансформаторные, складские помещения. Туда завезли оборудование, швейные материалы, даже упакованные катушки с тонкими белыми нитями.

На территории завода увяз в болоте экскаватор. Фото explorer.lviv.ua

Но советские проектировщики допустили критическую ошибку. Фабрику построили на болотных грунтах. Сначала это никого не беспокоило – здание стояло, казалось, крепко. Проблемы начались после завоза тяжелого оборудования. Фундамент начал проседать. Здание оказалось непригодным для эксплуатации еще до того, как успело начать работу.

Помещения находятся в заброшенном состоянии. Фото explorer.lviv.ua

Точную дату прекращения строительства установить затруднительно. По словам местных жителей и данным из сети, фабрику забросили где-то в конце 1980-х годов. Все оборудование пришлось перенести на склад неподалеку. Одно небольшое здание, тоже принадлежавшее к комплексу, впоследствии выкупили частные владельцы и облагородили. Там сейчас работает действующая швейная фабрика. А основная постройка с огромной территорией просто стоит, постепенно разрушаясь и зарастая деревьями.

На территории до сих пор есть остатки продукции. Фото — explorer.lviv.ua

Что осталось от несбывшейся мечты жителей Новояворовска

Некоторые помещения затоплены. Фото explorer.lviv.ua

Сегодня Новояворовская швейная фабрика – это печальное зрелище. Первые этажи двух крайних корпусов наполовину затоплены водой. В главном корпусе, где расположен основной вход, до сих пор лежат огромные кучи рулонов волокна, которые так и не превратились в ткань. В комнатах полно старых электрических щитков, на стенах висят таблички с электросхемами.

Сегодня швейная фабрика в Новояворовске – грустное зрелище. Фото explorer.lviv.ua

Огромные производственные помещения пустые. Остались только фрагменты станков и большие вентиляционные трубы, простирающиеся через все этажи. На верхних ярусах постройки за десятилетия простоя выросли разнообразные растения и даже небольшие деревья. Крыша, которая когда-то должна была защищать производственные цеха, превратилась в дикий сад.

На территории фабрики стоит заброшенный гусеничный кран. В нем остался моторный блок и панель управления, но из кабины украли почти все ценное. Вокруг крана – глубокие ямы с водой, подтверждающие болотистый характер местности, что и стало причиной гибели проекта.

Глубокие ямы с водой могут быть опасны для любителей заброшенных помещений. Фото rdzs.org

Здание находится в плохом состоянии. Всюду мусор и обломки стекла, которые оставили вандалы и любители поиска приключений. Внутри здания – лабиринт запутанных коридоров, удивительные резервуары с железными мостиками, остатки конвейеров, по которым можно спускаться с этажа на этаж.

Затопленная фабрика. Фото — rdzs.org

Фабрика напоминает декорации для постапокалиптического фильма, где время остановилось в момент, когда все было готово к началу работы.

Развалины фабрики. Фото — rdzs.org

Яркий урок для будущих строителей

История Новояворовской швейной фабрики – это яркий пример того, как непродуманная планировка может уничтожить огромные инвестиции. Советские строители сэкономили на геологических исследованиях или просто проигнорировали их результаты.

Возможно, кто-то на бумаге нарисовал красивую схему промышленного комплекса, но не учел реальные условия местности.

Результат – полностью готовая фабрика, которая так и не заработала. Оборудование, материалы, строительные работы – все это оказалось бесполезным расходом ресурсов. Болотные почвы оказались сильнее советских планов индустриализации. Фундамент просел, мечты о производстве затонули вместе с подвальными этажами, а новояворовцы так и не получили новых рабочих мест.

Забытая швейная фабрика в Новояворовске

Сегодня комплекс постепенно разрушается. Когда-то амбициозный проект превратился в огромную развалину, напоминающую об ошибках прошлого. И это напоминание будет стоять еще долго – пока природа совсем не поглотит то, что человек построил, не подумав о последствиях.

