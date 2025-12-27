Успешно ездят на передовой, но серийное производство "тормозит" государство. В чем преимущество баги VOLS

При необходимости на фронте государство не закупает баги VOLS, потому что отсутствуют технические требования для такого транспорта, соответственно кодификация – на паузе.

Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"VOLS мы создали как максимально легкую и мобильную платформу для доставки групп под огнем и быстрой эвакуации, а не как бронетранспортер. И здесь возник "конфликт концепций": Минобороны требует STANAG-2 — это уровень 10-тонных машин. Такая броня уничтожает главное преимущество: скорость и маневровость. Потому кодификацию поставили на паузу, пока военные уточняют технические требования", — рассказал Бельбас.

По его словам, спрос на такой транспорт на фронте высок и он уже используется разными подразделениями.

"Несмотря на бюрократию, VOLS уже воюет — его покупают волонтерские фонды… Ниша легких тактических машин в Украине пуста — именно поэтому мы и сделали VOLS как ответ на реальную потребность фронта. Но пока государство не утвердит требования, оно не может покупать то, что уже успешно применяется на передовой", — говорит генеральный директор ООО "Украинская бронетехника".

Как рассказал Бельбас, компания уже готова производить VOLS серийно.

"Производственный потенциал готов к сериям: более 50 машин в месяц с возможностью масштабирования под большой контракт. Но единичные закупки не дают загрузки, на которую рассчитано серийное производство", — добавил он.