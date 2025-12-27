Укр

Успешно ездят на передовой, но серийное производство "тормозит" государство. В чем преимущество баги VOLS

Дмитрий Романов
Читати українською
Баги VOLS
Баги VOLS

При необходимости на фронте государство не закупает баги VOLS, потому что отсутствуют технические требования для такого транспорта, соответственно кодификация – на паузе.

Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"VOLS мы создали как максимально легкую и мобильную платформу для доставки групп под огнем и быстрой эвакуации, а не как бронетранспортер. И здесь возник "конфликт концепций": Минобороны требует STANAG-2 — это уровень 10-тонных машин. Такая броня уничтожает главное преимущество: скорость и маневровость. Потому кодификацию поставили на паузу, пока военные уточняют технические требования", — рассказал Бельбас.

По его словам, спрос на такой транспорт на фронте высок и он уже используется разными подразделениями.

"Несмотря на бюрократию, VOLS уже воюет — его покупают волонтерские фонды… Ниша легких тактических машин в Украине пуста — именно поэтому мы и сделали VOLS как ответ на реальную потребность фронта. Но пока государство не утвердит требования, оно не может покупать то, что уже успешно применяется на передовой", — говорит генеральный директор ООО "Украинская бронетехника".

Как рассказал Бельбас, компания уже готова производить VOLS серийно.

"Производственный потенциал готов к сериям: более 50 машин в месяц с возможностью масштабирования под большой контракт. Но единичные закупки не дают загрузки, на которую рассчитано серийное производство", — добавил он.

