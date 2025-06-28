Что такое КАБы и на какие разрушения способны эти бомбы, что могли достать до Днепра (фото)

Впервые враг применил это оружие еще в 2022 году

Россия ударила по Днепру, возможно, применив КАБ. Если информация о применении управляемой авиационной бомбы подтвердится, это будет первый случай, когда КАБ долетел до пригорода Днепра, где его сбила ПВО.

Атака на Днепр – что известно

В Воздушных силах Украины перед взрывом предупреждали об угрозе КАБа для Днепропетровщины. Однако позже они уточнили, что тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков.

"Около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр", — говорится в сообщении.

Что такое КАБ

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом оружии. Управляемая авиационная бомба – это боеприпас, имеющий аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель.

Это оружие считается высокоточным благодаря использованию модуля управления и коррекции (УМПК) – это фактически накладные крылья для бомбы, с помощью которых увеличивается ее дальность. Точность попадания обеспечивается GPS-навигацией.

Какими бывают КАБы

Существуют КАБы с радиокомандной, инфракрасной, телевизионной и лазерной наводкой. Дальность полета управляемых авиационных бомб зависит от параметров полета носителя – скорости и высоты. КАБы тяжело сбить средствами ПВО, поскольку их носители не входят в зону действия систем противовоздушной обороны.

Какие управляемые авиабомбы Россия применяет для атак по Украине

Россия использует для войны против Украины различные авиабомбы, в том числе ФАБ-500 весом 500 кг, ФАБ-1500 весом 1500 кг и ФАБ-3000. Также враг применяет планирующие кассетные авиабомбы "Дрель" и фугасные авиабомбы еще советского производства.

Какой может быть дальность ударов КАБами

Дальность зависит от скорости и высоты полёта бомб. Чем выше и на большей скорости самолет производит сброс, тем дальше может достать бомба.

Дальность поражения КАБ

Для УПАБ-1500В дальность составляет 40 км при высоте сброса 14 км. Скорость самолета-носителя при этом – около 1000 км/ч. Для "Гром-Е1" заявляют дальность 120 километров, для гибрида УМПБ Д-30 СН заявленная дальность составляет до 70 километров.

По каким городам Россия раньше била КАБами

Первый удар российским КАБом по Украине был зафиксирован 27 марта 2022 года. С тех пор враг регулярно применяет управляемые авиационные бомбы. Он бил ими по Харькову, Херсону, Сумам, Запорожью. Также КАБами россияне атакуют прифронтовые населенные пункты. В начале 2025 года появилась информация, что под угрозой этих бомб оказалась также Днепропетровская область.

Последствия прошлых ударов КАБами по Украине:

Разрушенное образовательное учреждение на Херсонщине в результате сброса РФ управляемой авиабомбы, 20 декабря 2023 год

Россияне попали КАБом по зданию ОВА в Херсоне, 5 июня 2025

Россия сбросила четыре КАБа на город Славянск Донецкой области

Последствия российского авиаудара по Запорожью 25 сентября 2024 года

Россияне ударили КАБом по дому для престарелых в Сумах в 2024 году

Последствия удара КАБом по Харькову 24 сентября прошлого года

Как сообщал "Телеграф", начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в начале июня заявил, что россияне модернизировали свои КАБы — теперь они летят на 15-35 км дальше, чем старые. Сейчас их дальность достигает 95 километров вместо предыдущих 60-80 км.