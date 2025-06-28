Что такое КАБы и на какие разрушения способны эти бомбы, что могли достать до Днепра (фото)
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Впервые враг применил это оружие еще в 2022 году
Россия ударила по Днепру, возможно, применив КАБ. Если информация о применении управляемой авиационной бомбы подтвердится, это будет первый случай, когда КАБ долетел до пригорода Днепра, где его сбила ПВО.
Атака на Днепр – что известно
В Воздушных силах Украины перед взрывом предупреждали об угрозе КАБа для Днепропетровщины. Однако позже они уточнили, что тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков.
"Около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр", — говорится в сообщении.
Что такое КАБ
"Телеграф" рассказывает, что известно об этом оружии. Управляемая авиационная бомба – это боеприпас, имеющий аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель.
Это оружие считается высокоточным благодаря использованию модуля управления и коррекции (УМПК) – это фактически накладные крылья для бомбы, с помощью которых увеличивается ее дальность. Точность попадания обеспечивается GPS-навигацией.
Какими бывают КАБы
Существуют КАБы с радиокомандной, инфракрасной, телевизионной и лазерной наводкой. Дальность полета управляемых авиационных бомб зависит от параметров полета носителя – скорости и высоты. КАБы тяжело сбить средствами ПВО, поскольку их носители не входят в зону действия систем противовоздушной обороны.
Какие управляемые авиабомбы Россия применяет для атак по Украине
Россия использует для войны против Украины различные авиабомбы, в том числе ФАБ-500 весом 500 кг, ФАБ-1500 весом 1500 кг и ФАБ-3000. Также враг применяет планирующие кассетные авиабомбы "Дрель" и фугасные авиабомбы еще советского производства.
Какой может быть дальность ударов КАБами
Дальность зависит от скорости и высоты полёта бомб. Чем выше и на большей скорости самолет производит сброс, тем дальше может достать бомба.
Для УПАБ-1500В дальность составляет 40 км при высоте сброса 14 км. Скорость самолета-носителя при этом – около 1000 км/ч. Для "Гром-Е1" заявляют дальность 120 километров, для гибрида УМПБ Д-30 СН заявленная дальность составляет до 70 километров.
По каким городам Россия раньше била КАБами
Первый удар российским КАБом по Украине был зафиксирован 27 марта 2022 года. С тех пор враг регулярно применяет управляемые авиационные бомбы. Он бил ими по Харькову, Херсону, Сумам, Запорожью. Также КАБами россияне атакуют прифронтовые населенные пункты. В начале 2025 года появилась информация, что под угрозой этих бомб оказалась также Днепропетровская область.
Последствия прошлых ударов КАБами по Украине:
Как сообщал "Телеграф", начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в начале июня заявил, что россияне модернизировали свои КАБы — теперь они летят на 15-35 км дальше, чем старые. Сейчас их дальность достигает 95 километров вместо предыдущих 60-80 км.