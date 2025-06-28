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Что такое КАБы и на какие разрушения способны эти бомбы, что могли достать до Днепра (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Российские КАБы несут разрушение Новость обновлена 28 июня 2025, 13:15
Российские КАБы несут разрушение. Фото Коллаж "Телеграф"

Впервые враг применил это оружие еще в 2022 году

Россия ударила по Днепру, возможно, применив КАБ. Если информация о применении управляемой авиационной бомбы подтвердится, это будет первый случай, когда КАБ долетел до пригорода Днепра, где его сбила ПВО.

Атака на Днепр – что известно

В Воздушных силах Украины перед взрывом предупреждали об угрозе КАБа для Днепропетровщины. Однако позже они уточнили, что тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков.

"Около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр", — говорится в сообщении.

Что такое КАБ

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом оружии. Управляемая авиационная бомба – это боеприпас, имеющий аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель.

Это оружие считается высокоточным благодаря использованию модуля управления и коррекции (УМПК) – это фактически накладные крылья для бомбы, с помощью которых увеличивается ее дальность. Точность попадания обеспечивается GPS-навигацией.

Какими бывают КАБы

Существуют КАБы с радиокомандной, инфракрасной, телевизионной и лазерной наводкой. Дальность полета управляемых авиационных бомб зависит от параметров полета носителя – скорости и высоты. КАБы тяжело сбить средствами ПВО, поскольку их носители не входят в зону действия систем противовоздушной обороны.

Какие управляемые авиабомбы Россия применяет для атак по Украине

Россия использует для войны против Украины различные авиабомбы, в том числе ФАБ-500 весом 500 кг, ФАБ-1500 весом 1500 кг и ФАБ-3000. Также враг применяет планирующие кассетные авиабомбы "Дрель" и фугасные авиабомбы еще советского производства.

Какой может быть дальность ударов КАБами

Дальность зависит от скорости и высоты полёта бомб. Чем выше и на большей скорости самолет производит сброс, тем дальше может достать бомба.

Дальность поражения КАБ, инфографика
Дальность поражения КАБ

Для УПАБ-1500В дальность составляет 40 км при высоте сброса 14 км. Скорость самолета-носителя при этом – около 1000 км/ч. Для "Гром-Е1" заявляют дальность 120 километров, для гибрида УМПБ Д-30 СН заявленная дальность составляет до 70 километров.

По каким городам Россия раньше била КАБами

Первый удар российским КАБом по Украине был зафиксирован 27 марта 2022 года. С тех пор враг регулярно применяет управляемые авиационные бомбы. Он бил ими по Харькову, Херсону, Сумам, Запорожью. Также КАБами россияне атакуют прифронтовые населенные пункты. В начале 2025 года появилась информация, что под угрозой этих бомб оказалась также Днепропетровская область.

Последствия прошлых ударов КАБами по Украине:

Разрушенная российским КАБом школа в Херсонской области
Разрушенное образовательное учреждение на Херсонщине в результате сброса РФ управляемой авиабомбы, 20 декабря 2023 год
Поврежденное российским КАБом здание Херсонской ОВА
Россияне попали КАБом по зданию ОВА в Херсоне, 5 июня 2025
Атака российскими авиабомбами на Славянск
Россия сбросила четыре КАБа на город Славянск Донецкой области
Запорожье, последствия обстрела 2024 год
Последствия российского авиаудара по Запорожью 25 сентября 2024 года
Сумы, Россия атаковала дом для пожилых
Россияне ударили КАБом по дому для престарелых в Сумах в 2024 году
Харьков, последствия удара КАБом
Последствия удара КАБом по Харькову 24 сентября прошлого года

Как сообщал "Телеграф", начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в начале июня заявил, что россияне модернизировали свои КАБы — теперь они летят на 15-35 км дальше, чем старые. Сейчас их дальность достигает 95 километров вместо предыдущих 60-80 км.

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#Днепр #Авиабомба #Атака #КАБ