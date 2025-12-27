Рус

Успішно їздять на передовій, але серійне виробництво "гальмує" держава. У чому перевага багі VOLS

Дмитро Романов
Попри потребу на фронті держава не закуповує багі VOLS, бо відсутні технічні вимоги для такого транспорту, відповідно кодифікація – на паузі.

Про це в інтервʼю проєкту NV та The Economist "Світ попереду 2026" заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"VOLS ми створили як максимально легку й мобільну платформу для доставки груп під вогнем і швидкої евакуації, а не як бронетранспортер. І тут виник "конфлікт концепцій": Міноборони вимагає STANAG-2 — це рівень 10-тонних машин. Така броня знищує головну перевагу: швидкість і маневровість. Тому кодифікацію поставили на паузу, поки військові уточнюють технічні вимоги", — розповів Бельбас.

За його словами, попит на такий транспорт на фронті високий і він вже використовується різними підрозділами.

"Попри бюрократію, VOLS уже воює — його купують волонтерські фонди… Ніша легких тактичних машин в Україні порожня — саме тому ми й зробили VOLS як відповідь на реальну потребу фронту. Та поки держава не затвердить вимоги, вона не може купувати те, що вже успішно застосовується на передовій", — каже генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка".

Як розповів Бельбас, компанія вже готова виробляти VOLS серійно.

"Виробничий потенціал готовий до серій: понад 50 машин на місяць із можливістю масштабування під великий контракт. Але поодинокі закупівлі не дають завантаження, на яке розраховане серійне виробництво", — додав він.

