Ни дома, ни храмы под воду не шли? Как на самом деле затапливали села при строительстве ГЭС

Строительство большинства ГЭС в Украине сопровождалось затоплением сел и выселением людей из их домов. В общей сложности советские власти затопили более 900 населенных пунктов.

"Телеграф" расскажет, как это происходило на самом деле и действительно ли целые дома и храмы уходили под воду. Заметим, что затопляли села для формирования водохранилищ.

Как на самом деле затапливали села во время строительства ГЭС

Само строительство гидроэлектростанций занимало много времени, однако выселение людей из их домов происходило за год-два, а иногда и быстрее. Первый этап в уничтожении сел — когда представитель партии или чиновник приходил в сельсовет и давал голове приказ, в котором говорилось, что все жители без исключения выселяются. Более того, каждая семья должна была собственноручно разобрать дом до фундамента, а стройматериал — вывезти.

Строительство ГЭС

Надпись на доме в селе Бирки, в которую число его нужно разобрать

То есть можно подумать, что целые дома под воду не уходили, но это не так. Ведь в поселках было много домов, где никто не жил, или жители просто их бросали. Кроме того, не все дома были кирпичные, многие строили из дерева или глины. Однако власти все равно требовали разобрать все, ведь на дне водохранилища должна быть равнина, а всплывающие остатки могли повредить ГЭС.

В тоже время многие очевидцы вспоминают, как под воду шли дома, храмы и т.д. Причин этому немало, из вероятных можно выделить резкое изменение сроков выселения, люди просто не успевали разобрать дома, или несвоевременное информирование населения. В любом случае заполнение водохранилищ происходило постепенно, то есть это не было как в фильмах катастроф с потопами или цунами, вода постепенно наполняла территорию. Уже через несколько недель водохранилище приобретало свои нормальные размеры.

Затопление села при строительстве ГЭС

Памятник затопленным села Бакоты

А что с кладбищами?

Фактически большинство кладбищ в селах затопило, и сейчас на дне водохранилища лежат старые гробы с человеческими скелетами. Тогда советские власти не очень беспокоились экологией, распространением опасных болезней через воду, главное в СССР было быстро построить ГЭС и выполнить план.

Однако есть случаи, когда селяне выкапывали родственников или знакомых и хоронили на новых кладбищах. Но такое случалось довольно редко, ведь времени и ресурсов у села на перезахоронение 100-200 могил не было.

Каховская ГЭС. Архивное фото

К слову, местным, которых принудительно выселяли, власть предлагала либо деньги, либо новое жилье. Правда, сумма была достаточно мала, а качество нового жилья желало лучшего.

