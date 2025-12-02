Свет будет: эксперт объяснил, чем Украина заменит угольные ТЭС

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко уточнил три пути развития этой отрасли в Украине

Энергетика Украины будет развиваться тремя путями: теплоэлектроцентрали на природном газе, солнечная энергетика в домохозяйствах и построение новых мощностей, которые будут использовать ветер и биотехнологии.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики и один из главных экспертов по энергобезопасности страны Александр Харченко.

Что нужно знать:

Энергетика Украины будет развиваться по трем направлениям, считает эксперт

Директор Центра исследований энергетики утверждает, что угольная генерация постепенно прекратит работу

По мнению Харченко, заменой угольной генерации станут децентрализованные инструменты

"Будет происходить с одной стороны конечный износ того, что у нас есть, то есть, прежде всего, угольная генерация, которая уже дышит на ладан, будет умирать. Заменить ее можно исключительно децентрализованными инструментами генерации", — пояснил эксперт.

В первую очередь это будут теплоэлектроцентрали, использующие природный газ, считает он. Такое решение будет широко внедряться в крупных городах.

"Вторая часть – это будут домохозяйства, и я уверен, что люди продолжат устанавливать у себя на крышах, где смогут, солнечные панели, батарейные комплексы и обеспечивать себя качественной электроэнергией самостоятельно", – говорит Харченко.

Третьим направлением развития он назвал построение ветровых, биогазовых мощностей и работающих на биомассе.

"Потому что Украина как страна с большим аграрным комплексом имеет огромные резервы так называемых отходов сельскохозяйственного производства, которые, по сути, являются биотопливом. Мы будем все ближе подходить к его активному использованию. Это уже происходит, просто будет становиться больше, больше, больше", — резюмировал директор Центра исследований энергетики.

Ранее Харченко объяснил, почему ждать полного исчезновения графиков отключения света до конца года не стоит. Ведь ограничения каждый раз усиливаются после атак на энергетику. Несмотря на то, что она за время войны испытала большие разрушения, атаки продолжаются.