Не только Буковель и Львов: где в Украине можно атмосферно и бюджетно встретить Новый год

Главное — взять с собой праздничное настроение

Приближается Новый год, и пора как можно скорее определяться с планами — где и как его встречать. Карпаты, в частности Буковель, традиционно остаются самым популярным выбором среди украинцев на зимние праздники, однако ярко отдохнуть можно не только там.

"Телеграф" подготовил для вас интересные варианты для уютного и спокойного празднования Нового года. Каждый город Украины по-своему особенный.

Где в Украине встретить Новый год 2026

Славское

Если хотите на праздник выбраться в горы, но не в Буковель, где цены могут "кусаться", тогда выбирайте Славское. Этот курорт привлекает более спокойной атмосферой, потому что там меньше туристов и более доступные цены. Здесь есть трассы как для новичков, так и для опытных лыжников, а варианты размещения легко подобрать под разные запросы.

Славское отдых

На Booking, например, можно найти номер/комнату для двоих с 31 декабря по 2 января от 2 400 гривен — это базовые условия без завтраков, однако есть множество других вариантов с более комфортными предложения.

Каменец-Подольский

Красивый город, который подойдет для спокойного празднования Нового года без сильных затрат. В Каменец-Подольском можно посетить не только известную крепость, но и другие достопримечательности и музеи, а также насладиться вкусной кухней.

Что касается жилья, на Booking можно найти номер/ домик для двоих на период (к примеру, с 31 декабря по 2 января) от 1 500 гривен. Стоимость апартаментов зависит от уровня комфорта, расположения и дополнительных удобств.

Каменец-Подольский зимой

Мукачево

Это один из самых атмосферных городов Закарпатья, который отлично подходит для яркой и при этом недорогой встречи Нового года. Здесь гармонично сочетаются европейский шарм, старинные улочки и знаковые локации вроде замка Паланок.

На Booking можно найти двухместный номер (на тот же период) от 2 000 гривен, а более бюджетные варианты в хостелах стартуют от 1 200 гривен. Можно подобрать жилье под любой формат отдыха.

Мукачево отдых Новый год 2026

Черновцы

Черновцы покоряют своей уютной атмосферой, изысканной архитектурой и неспешным ритмом, который идеально подходит для спокойного празднования Нового года. Там можно бюджетно отдохнуть и насладиться местной кухней.

На Booking апартаменты на период новогодних праздников можно забронировать по цене от 1 400 гривен — в зависимости от условий и места расположения.

Новый год в Черновцах

Винница

Отличный выбор для встречи Нового года, поскольку Винница сочетает уютную атмосферу с историческими памятниками и комфортом для зимних прогулок. Город предлагает множество красивых локаций, праздничную иллюминацию и тематические мероприятия.

Что касается проживания, на Booking можно подобрать варианты на период с 31 декабря по 2 января от 1 700 гривен и выше. Хостелы обойдутся дешевле. Чем выше уровень комфорта, тем выше стоимость апартаментов.

Винница зимой

