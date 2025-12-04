Люди чаще жалуются на ТЦК. Омбудсмен приехал в Харьков и сделал заявление

Уже есть случаи привлечения военнослужащих центров комплектования к ответственности

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений украинцев по поводу нарушений со стороны работников территориальных центров комплектования (ТЦК) кардинально возросло за 2025 год. Многие из этих обращений уже подтвердили нарушение прав людей.

Что нужно знать:

Работники ТЦК не имеют права проверять документы граждан, это делают только правоохранители

Уже подтверждены случаи превышения полномочий военнослужащими центров комплектования

Работники ТЦК и СП должны нести ответственность, если нарушают законодательство

Об этом рассказал Лубинец на брифинге в Харькове. По его словам, не все случаи, которые распространяют в медиа, о неправомерных действиях ТЦК подтверждаются.

"Динамика негативная в плане того, что количество обращений от граждан Украины относительно вероятного нарушения их прав со стороны работников ТЦК и СП кардинально увеличилось за последний год в целом Украине", — говорит омбудсман.

Он добавляет, что в обществе существует мнение: в условиях полномасштабной агрессии работники ТЦК и СП могут себе позволить делать что угодно, чтобы обеспечить выполнение мобилизационного процесса. Однако это не так, работа и расследование всех жалоб на военнослужащих центров комплектования продолжается.

"Я всегда подчеркиваю, что каждый работник любой официальной структуры в Украине должен действовать исключительно в пределах своих полномочий на основании Конституции Украины и законов Украины", — пояснил Лубинец.

Дмитрий Лубинец

По его словам, работники ТЦК должны действовать только в рамках закона. Они не имеют права проверять документы людей, это могут делать только правоохранители, наносить телесные травмы или каким-либо иным образом нарушать права украинцев.

Сотрудники ТЦК и СП должны нести ответственность, если нарушают законодательство, убежден Лубинец. При этом он призвал не забывать, что они есть составной частью Вооруженных сил Украины.

"Именно помещение ТЦК и СП не является местом несвободы. Там не могут задерживать людей, туда не могут доставлять людей для задержания. Там не могут люди находиться несколько суток без возможности элементарно позвонить своим родным и близким. И у работников любых органов власти нет полномочий забирать личные вещи, например, мобильные телефоны, и не предоставлять возможности звонить по телефону родным, близким", — подчеркнул омбудсман.

Он добавил, что уже есть подтверждены случаи таких нарушений, они расследуются. Количество жалоб на действия работников ТЦК и СП в Харьковской области за 2025 год омбудсмен не назвал.

"Каждый случай у нас на контроле. У нас есть случаи, когда из наших официальных документов были привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности работники ТЦК и СП", — резюмировал Лубинец.

