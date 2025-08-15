Катастрофа на юге Одесчины: почему мелеют Придунайские озера (фото, видео)

2025 год стал рекордно тяжелым для озер, дающих жизнь селам юга.

Нехватка воды и жаркая погода уничтожают уникальные озера на юге Одесщины. Речь идет о Придунайских озерах, включая Китай и Катлабуг. В общей сложности эти более 25 озер люди издавна использовали для орошения полей, рыболовства, как источник питьевой воды.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что состояние озер ухудшилось в последние годы. За последние пять лет Одесчина потратила 120 млн грн на пополнение озер, строительство оросительных систем, расчистку каналов. Он назвал острейшую проблему — озеро Китай. Чтобы его восстановить, нужно расширить вход Кислицкого рукава Дуная, расчистить русла. Срочные работы будут стоить 6 млн грн, которые должно выделить правительство.

Число воды в озере Китай регулируется шлюзами. В это озеро впадает три реки, требующие очищения русел. Озеро Китай полно жизни — рыбаки ездят сюда за окунем, сомом, лещом, щуками. Здесь разводят карпов, карасей, белых амуров и толстолобиков. В плавнях на южном побережье гнездятся небольшие колонии водоплавающих птиц. Вода из озера Китай используется для орошения в Красноярской системе, а вдоль его берегов действует водоохранная зона.

Придунайские озера пересыхают

В этом году пересыхание усилилось

2025 стал для Придунайских озер рекордным в негативном смысле. Из-за отсутствия сильного весеннего паводка на Дунае и теплой зимы без осадков воды не хватало еще в начале лета. Летом из-за жары стало еще хуже, сообщает Измаильское управление водного хозяйства. Серьезно пострадало водохранилище Катлабуг. Это ключевой источник орошения для фермеров, а также дает воду жителям семи сел. В настоящее время использовано временное решение — воду перекачивают из Дуная.

Катлабуг отделен от Дуная дамбой, в пойменное озеро впадают четыре реки. В воде цветут кувшинки, здесь также обитают карпы, щуки, окуни, разводят толстолобика и белого амура, а также ведется промысел раков, численность которых достигает до 15 миллионов особей.

Придунайские озера

В целом к северу от Килийского устья Дуная расположено более 25 озер, большинство из которых соединены с рекой проливами и каналами. Их происхождение разное: от древних морских заливов до занесенных старых русел. Еще 3-4 тысячи лет назад дельты не существовало — здесь был залив Черного моря. Впоследствии благодаря выносу осадков Дунай сформировал современную дельту, а солоноводные лиманы превратились в пресные озера.

Озера находятся на юге области

Самые большие водоемы – Ялпуг, Кугурлуй, Кагул, Китай, Катлабуг. Они питаются дунайской водой во время наводнений. Здесь распространены лещ, судак, окунь и другие рыбы.

Ранее "Телеграф" рассказывал более подробно о нескольких озерах. Куруглуй известен тем, что здесь гнездятся пеликаны. Ялпуг — крупнейшее пресноводное озеро Украины.