Когда-то "украинские Мальдивы" — теперь руины. Как выглядит популярная база отдыха на оккупированной Донетчине (видео)

До войны "Золотое руно" считалось одним из лучших мест отдыха в регионе

Когда-то одно из самых любимых мест для летнего отдыха жителей Донетчины — база отдыха "Золотое руно" в Курахово — сегодня стоит разрушенной и заброшенной в результате оккупации города. В сети показали свежие кадры с этого места.

Видео опубликовали в местных пабликах. Это уже не тот живописный уголок на берегу Кураховского водохранилища, где раньше звучал детский смех, проходили дискотеки и другие летние развлечения.

Пустые пляжи и безлюдная территория – реалии нынешней базы отдыха.

Так выглядело это место раньше:

База отдыха "Золотое руно" в мирное время

А на этом видео — разбитые здания, разрушенные беседки и заброшенная территория.

До войны "Золотое руно" считалось одним из самых лучших мест отдыха в регионе. Укомплектована современная инфраструктура, широкий выбор номеров – от бюджетных до люксовых, детские площадки, водные развлечения, пляж с двумя уровнями тени, беседки на любой вкус, доступные цены и удобное расположение привлекали сюда отдыхающих со всей Донетчины и соседних областей.

Особенно ценили базу за чистоту, приветливый персонал и возможность активно провести время – от пляжного релакса до водных мотоциклов или футбола под открытым небом.

"Золотое руно" было излюбленным местом для семейного отдыха: бесплатный детский комплекс с батутами, лабиринтами и горками дарил детям незабываемые впечатления. Взрослые могли арендовать беседки, приготовить шашлык, отдохнуть на шезлонгах или устроить праздник для крупной компании. База работала в формате полного сервиса – столовая, магазин, бронирование номеров, комфортные условия проживания.

База отдыха "Золотое руно" в мирное время

База отдыха "Золотое руно" в мирное время

Вот что писали посетители базы отдыха:

Отзывы о базе отдыха "Золотое руно"

Отзывы о базе отдыха "Золотое руно"

Отзывы о базе отдыха "Золотое руно"

Отзывы о базе отдыха "Золотое руно"

Однако война уничтожила не только здания — она разрушила атмосферу жизни. На месте, где раньше пульсировало лето, сегодня — следы обстрелов, заброшенная мебель, разбитые окна.

Где находится база отдыха

"Золотое руно" можно найти в Курахово Донецкой области, однако сейчас этот город оккупирован российскими войсками с января 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что от острова Большой Дзендзик в оккупированном Бердянске сейчас осталось всего два небольших клочка суши. Естественный памятник, который был домом для многих животных, буквально ушел под воду.