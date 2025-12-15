Не выдержал "русского мира". Центральный парк Мелитополя превратился в руины (фото)

За три года российской оккупации Центральный парк Мелитополя превратился в "наливайку"

До начала русской оккупации Мелитополя любимым местом досуга горожан был Городской парк культуры и отдыха имени М.Горького (Новоалександровский). Из чистого и ухоженного парка с современным ландшафтом он превратился в свалку.

"Телеграф" расскажет об истории и современном состоянии этого места. Более 100 лет парк был гордостью Мелитополя.

История парка

Мелитопольский центральный парк был открыт в 1927 году. Его основателем является главный лесничий старобердянского лесничества Иван Алексеев. Территория парка начиналась с 7 га, а к 1934 году она увеличилась до 27 га. В 60-е годы его садово-парковая архитектура была отмечена государственными премиями СССР.

Строительство парка. Фото Соцсети

Парк в Мелитополе. Фото Соцсети

Строительство парка. Фото Соцсети

Следует отметить, что до 2020 года парк официально назывался "Мелитопольский городской парк культуры и отдыха имени М. Горького". 12 октября 2020 года, в рамках декоммунизации, парк был переименован в "Новоалександровский парк".

Что можно было увидеть в парке

Для активного отдыха парк предлагал спортивные площадки, беговые дорожки, тир, настольный теннис, танцплощадки. Взрослые могли припомнить свое детство, катаясь на экстремальных аттракционах. Для любителей музыки звучали песни на летней эстраде, На территории парка размещался Музей истории парка с интересными экспонатами.

Название парка до переименования

Вид парка к оккупации

Вид парка к оккупации

Как раньше выглядел парк в Мелитополе

В соцсетях пишут, в парке было установлено колесо обзора, которое за последние 120 лет имело разные названия. Карусель называлась крутилка, хургал или рели.

Колесо обзора в парке

Колесо обзора в парке

Колесо обзора в парке

Как выглядит парк сейчас

После прихода российских оккупантов парк в Мелитополе начал приходить в упадок. Горожане жалуются, что, еще недавно гордость города, за три года оккупации превратился в сплошную "наливайку". По словам жителей, сейчас в парке аттракционы не работают, инфраструктура разваливается, лебедей в озере загрызли собаки, а вместо детских площадок, как грибы растут пивные, фастфуды и кафе.

Сломанные аттракционы в центральном парке Мелитополя. Фото Соцсети

Мелитопольцы уверены, что парк приходит в упадок из-за безразличия новых руководителей из России. В то же время люди вспоминают, что парк еще несколько лет назад, до войны, был ухоженным. Дорожки выложены плиткой, было чистое озеро с лебедями и рыбой, музыкальный фонтан подсвечивался, была установлена новая сцена. Теперь все это выглядит заброшенным, а новые объекты не появляются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Кулиничи из казацкого хутора стали частью Харькова.