Кадиевка – город на юго-востоке Луганской области с незаурядной судьбой. Он пережил многочисленные переименования и масштабные исторические события.

Сейчас он является административным центром Кадиевской городской общины Алчевского района, но с 2014 года находится под оккупацией российских войск. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Исторический путь

История города уходит в XVIII век, когда возникло несколько сел, которые впоследствии объединились в современную Кадиевку. Первое поселение на этой территории называлось Овраг Каменный (1696 год), затем Проток Гриценко. Только в 1894 году возникло современное название "Кадиевка" благодаря переселенцам из одноименного села Подольской губернии.

Старая Кадиевка

Советские переименования

В советское время Кадиевка стала символом идеологических изменений и политической конъюнктуры: город несколько раз менял название в зависимости от государственных ориентиров и культовых фигур эпохи.

В 1937 году город получил имя Серго – в честь советского функционера Серго Орджоникидзе, деятеля индустриализации, согласно советскому мифу активно боровшегося за создание "новой" Украины под контролем Москвы. В течение шести лет это имя символизировало лояльность советской власти к сталинскому режиму и угнетение украинской идентичности.

После завершения Второй мировой войны городу вернули историческое название Кадиевка, а этот период стал временем масштабных преобразований: город быстро разрастался, поглощая соседние шахтерские поселки и аграрные районы, и превращался в мощный индустриальный центр Донбасса. Здесь работали десятки каменноугольных шахт, вагоностроительный, техуглеродный, ферросплавный заводы, а также предприятия лёгкой промышленности. Эти производства обеспечивали динамическую экономику города и региона и способствовали массовому притоку рабочих из разных уголков СССР.

Памятник Стаханову в Кадиевке

В 1978 году, в рамках политики увековечивания героев советского труда, город переименовали в Стаханов – в честь Алексея Стаханова, шахтера и символ стахановского движения производительности. Название "Стаханов" стало брендом, ассоциировавшимся с трудовой славой Донбасса и идеями коммунистического соревнования. Хотя сам Стаханов окончил жизнь позорно, умер в психушке от алкоголизма.

Памятник стаханову в Кадеевке

И только в 2016 году, во время декоммунизации и восстановления национальной памяти, городу вернули его первоначальное имя – Кадиевка. Таким образом, история переименований отражает не только политические веяния разных эпох, но и глубокие трансформации городской идентичности и культурного ландшафта.

Современное состояние и вызовы

Начиная с 2014 года, Кадиевка находится под контролем российских сил. Город стал ареной постоянных боевых действий и политических конфликтов, что привело к значительному ухудшению социально-экономической ситуации. Украинские власти потеряли контроль над городом, а многие предприятия были остановлены или переориентированы в пользу оккупантов.

После начала войны численность населения существенно уменьшилась из-за массового переселения жителей. Базы оккупационных войск расположены на территории бывших промышленных предприятий.

Сегодня Кадиевка – это не только символ индустриального прошлого Донбасса. Это город, который в итоге испытал тяжелые испытания, но в то же время сохраняет память о своей истории и потенциале для возрождения.

