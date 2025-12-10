Семье Леонида Каденюка пять лет угрожали из-за квартиры: подробности скандала с наследством

В Киеве нашли мертвым сына Леонида Каденюка

В среду, 10 декабря, в Киеве нашли мертвым сына первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Тело 41-летнего Дмитрия обнаружила утром его мать Вера Каденюк в квартире на площади Леси Украинки в столице. Именно из-за этой недвижимости семье космонавта угрожали последние пять лет.

"Телеграф" рассказывает, что известно о скандале с наследством Леонида Каденюка, который не оставил завещания.

Скандал с квартирой и наследники

Леонид Каденюк умер в 2018 году от инфаркта, у него осталась жена Вера и сын Дмитрий, которые работали помощниками президента Малой Академии наук. Также у космонавта есть сын Владимир от первого брака. Сейчас ему примерно 50 лет, он живет в России и является военным.

После развода с первой женой, Каденюк оставил ей и сыну трехкомнатную квартиру. А новую четырехкомнатную квартиру на площади Леси Украинки в Киеве космонавт получил после успешного полета в космос и спустя 35 лет после первого брака. И именно из-за нее последние годы его семья получала угрозы.

Вера Каденюк

Примерно через полгода после смерти Леонида Каденюка появился неизвестный вдове и сыну мужчина, который заявил о своих правах на эту квартиру, назвавшись единственным наследником.

Через полгода пришла в нотариальную контору, чтобы узнать, как вступить в наследство. Там ответили, что наследник уже приходил. Назвался Игорем Кизленко. Принес завещание, о котором впервые услышала. Говорил, что единственный родственник рассказывала Вера Каденюк в 2020 году

По словам вдовы, она не знает этого Кизленко, ведь родственники ее мужа — родители и братья — уже умерли. А единственными наследниками являются они с сыном Дмитрием.

Вера Каденюк и ее сын Дмитрий

На квартиру в Киеве заявлял свои права и сын от первого брака Каденюка Владимир. Он также предлагал семье выплатить ему компенсацию в треть стоимости 4-комнатной квартиры на Печерске.

Также по словам Веры Каденюк, им с сыном с того времени начали постоянно угрожать убийством. А в начале июля 2020 года на Дмитрия возле дома напал неизвестный с ножом.

Звонят и пишут неизвестные люди с разных номеров. Первая смс пришла в декабре прошлого года с текстом: "Я вас всех убью". Это все не прекращалось. А с середины марта вообще невыносимо стало — по 20 звонков в день. И каждый раз говорят, что нам не жить рассказала вдова космонавта

По ее словам, даже угрожали осквернить могилу Леонида Каденюка на Байковом кладбище и откопать его тело. Вдова и сын космонавта все это время боялись выходить на улицу.

Теперь же, 10 декабря, Дмитрия Каденюка нашли мертвым около той самой квартиры на проспекте Леси Украинки.

