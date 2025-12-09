Родился в русскоязычной семье и стал "отцом" украинского словаря: какие тайны скрывает жизнь Бориса Гринченко (фото)

Гринченко заразился туберкулезом примерно в 11-16 лет во время пребывания в тюрьме

Борис Гринченко, автор первого толкового "Словаря украинского языка", еще с детства увлекался книгами и тогда же начал писать первые стихи. Его жизнь была полна испытаний, но, несмотря на это, он постоянно боролся за украинскую независимость.

"Телеграф" решил рассказать о жизни украинского писателя и общественно-культурного деятеля, а именно кем он работал, почему его арестовали и как родился "Словарь украинского языка" в 4 томах.

Борис Гринченко появился на свет 9 декабря 1863 года в Харьковской области, в небольшом хуторе Ольховый Яр. Его отец, Дмитрий Гринченко, был штаб-ротмистром, а мать, Поликсения Литарева, – дочерью полковника. В семье говорили на русском языке, и Борис с раннего детства овладел этим языком. Уже в пять лет он научился читать и быстро пересмотрел всю родительскую библиотеку. Наибольшее влияние на него оказали "Тарас Бульба" Гоголя и "Кобзарь" Шевченко. Именно после этого он начал изучать украинский язык и пробовал писать первые стихи. Позже даже его мама выучила украинский, чтобы читать произведения сына.

Родители Гринченко – Дмитрий Гринченко и Поликсения Литарева

В 1874-1879 годах Борис поступил в Харьковское реальное училище, но закончить обучение не смог. На четвертом курсе он сблизился с народниками и начал читать запрещенную литературу. Из-за этого его арестовали и несколько месяцев содержали в тюрьме, пытаясь вытянуть информацию о кружке, который планировал покушение на Александра II. Несмотря на давление, угрозы и болезнь, которую он получил в тюрьме (здесь Гринченко заразился туберкулезом), Борис никого не выдал. После освобождения его исключили из училища.

Шестнадцатилетний Борис в 5-ом классе

Следующий год Борис провел у родителей, посвятив себя самообразованию: освоил немецкий, французский, а позже – чешский, польский, немного итальянский и норвежский. Затем он отправился пешком в Харьков, чтобы найти работу. Сначала работал мелким служащим в казенной палате, а, живя в семье сапожника, научился ремонтировать и шить сапоги, чтобы подрабатывать.

Упорное обучение дало результаты: Борис сдал экзамены на народного учителя. С 1881 года он преподавал в школах Харьковщины, Сумщины и Екатеринославщины. Его беспокоило, что дети учились исключительно на русском языке, поэтому он создавал украинские рассказы и учебники – "Родной язык" и "Украинская грамотка". Из-за языкового вопроса Гринченко даже отказался участвовать в праздновании 30-летия школы Кристины Алчевской.

В 1883 году на летних учительских курсах в Змиеве он познакомился с Марией Гладилиной, которая стала его женой и известной писательницей под псевдонимом М. Загирня. У супругов родилась дочь Анастасия, которая впоследствии училась во Львове и активно участвовала в рабочем движении.

Жена Бориса Гринченко – Мария Гладилина

Семья Гринченко — отец Борис, мать Мария и дочь Анастасия

Семейное фото Гринченков

В 1894 году Гринченко переехал в Чернигов, где работал в земстве и организовал доступное издательство для народа. Вместе с женой они редактировали и выпускали книги: более 45 изданий общим тиражом свыше 180 тысяч экземпляров. Супруги также упорядочили каталог музея древностей Тарновского, который содержал 758 экспонатов, связанных с Шевченко, а Борис активно собирал фольклорные материалы, которые впоследствии вошли в трехтомный этнографический труд.

Борис Гринченко за работой

В 1902 году он переехал в Киев, где занимался общественной деятельностью и просвещением. В 1905 году стал одним из основателей Всеукраинского учительского союза.

В 1907 году вместе с женой Борис начал работу над четырехтомным толковым словарем украинского языка. Сначала он должен был только редактировать материал, но в процессе значительно расширил его. Словарь содержал около 70 тысяч слов, вышел в 1907–1909 годах и получил премию Российской академии наук. В 1920-х он стал основой украинского правописания.

Также в Киеве Гринченко основал первую публичную библиотеку. Книги не выдавали на дом, но посетители могли свободно читать их на месте. В завещании он просил сохранить ее отдельно и называть "Библиотекой Марии и Бориса Гринченко".

Длительная работа и личные трагедии – арест, смерть дочери и внука – подорвали его здоровье. В 1909 году он уехал в Италию лечить туберкулез, но спасти жизнь уже не удалось.

Гринченко на лечении и отдыхе в селе Будаевка, Киевщина

Борис Гринченко умер 6 мая 1910 года в итальянском городке Оспедалетти. Его тело перевезли в Киев, где похоронили на Байковом кладбище.

Похороны Гринченко

Похороны Гринченко

