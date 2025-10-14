Жена-миллионерша и тайный сын? Что известно о семье Труханова и сколько у него наследников

"Загадочная" жена одиозного главы Одессы имеет имущество на миллионы

Одесский городской глава Геннадий Труханов, которого могут лишить украинского гражданства из-за якобы наличия паспорта РФ, имеет "загадочную жену", дочерей и "тайного сына".

Что нужно знать:

Вторая половинка мэра Одессы оказалась в центре расследования НАБУ

У чиновника есть две взрослых дочери

Семья мэра привлекла внимание дорогими подарками

Подробнее о самом Труханове можете прочитать в материале: Экс-регионал, защитник Пушкина и фигурант дел о коррупции. Что нужно знать о мэре Одессы Труханове

Татьяна Геннадиевна Колтунова — женщина, имя которой тесно связано с Геннадием Трухановым. Официально они поженились в 1985 году и развелись в 1997-м. При этом семь лет назад НАБУ пыталось доказать, что мэр Одессы продолжает с Татьяной вести совместную жизнь и общий быт. Также пара выходила вместе на публичные мероприятия и позировала фотографам, держась за ручки.

Тогда антикоррупционеров заинтересовали декларации Труханова, в которых Колтунова (или его сожительница) не была указана, что предусмотрено законом "О предотвращении коррупции". При этом за ней числилось внушительное состояние — элитная городская недвижимость, автомобили премиум-класса и доли в телекомпаниях.

До сегодняшнего дня и в перспективе мы с ней поддерживаем хорошие отношения. И я никогда не скрывал этого и не буду. "Больное воображение" стороны обвинения – их проблемы отвечал Труханов на обвинения

В расследовании говорится, что Колтунова приобрела элитную недвижимость в Одессе, включая квартиру площадью 296 м² в жилом комплексе "Ark Palace" в районе Аркадии. Также она владела домом на 560 м² в коттеджном городке "Королевские сады" и эллингом на побережье Черного моря.

В 2018 году в ходе обыска в эллинге Колтуновой были обнаружены пистолет, зарегистрированный на имя Труханова, и 300 тысяч долларов наличными, предположительно принадлежащие его матери. В квартире также обнаружили одежду, обувь, документы и электронные носители, принадлежащие политику. Там же был обустроен его кабинет.

По данным на 2017 год, Татьяна была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Основными направлениями её деятельности были услуги в сфере красоты — работа парикмахерских и салонов, а также аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью.

Мэр Одессы — отец двух дочерей. Старшая дочь, Екатерина, родилась в 1986 году. Известно, что она владеет дизайнерским бизнесом в Одессе, а также является совладелицей компании по аренде недвижимости вместе с близким к семье мэра бизнесменом Андреем Иванчо.

В январе 2020 года Екатерина преподнесла отцу подарок ко дню рождения стоимостью 600 тысяч гривен. Труханов задекларировал этот презент, уточнив, что он был не денежным. Годом ранее мэр также получил от дочери подарок — 85 тысяч гривен наличными, что также было отражено в его декларации.

Младшая дочь мэра — Алиса — родилась в 2000 году. Ранее она вела социальные сети под ником Alice Happy, интересовалась конным спортом и, по данным издания "Український тиждень", владела двумя лошадьми. Алиса нередко появлялась с отцом на публике.

Что касается возможного сына мэра, информация о нем противоречива. По некоторым данным, у Геннадия Труханова есть сын Андрей, родившийся в 2001 году. Однако другие источники утверждают, что у него только две дочери.

Ранее "Телеграф" писал, что Труханова могут лишить украинского гражданства. Для городского главы Одессы уже есть потенциальная замена.