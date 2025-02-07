Его мозг и туловище хранятся отдельно: как сейчас выглядит Ленин в Мавзолее и почему его не похоронили сразу

В сети появились свежие фото Ленина в его Мавзолее — как он сейчас выглядит

Владимир Ильич Ленин — был главным российским идеологом коммунизма, его до сих пор называют вождем и продолжают трепетать над его мумией в Мавзолее. Культ Ленина продолжается и в современной России, на содержание музея с телом "вождя" тратят 13-17 миллионов рублей в год, а к его гробнице водят туристов на экскурсии.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Мавзолей Ленина и что на самом деле показывают туристам вместо всего тела мертвого вождя.

Почему Ленина не похоронили?

С самого момента смерти 21 января 1924 года, тело умершего "вождя" не предали земле. Его тело забальзамировали и на протяжении уже более 100 лет он лежит в Мавзолее на Красной площади в Москве. Однако, изначально никто не планировал делать из Ленина мумию. Его было решено похоронить у стен Кремля рядом со Свердловым. Церемония прощания проходила в Колонном зале Дома союзов, для чего тело забальзамировали сроком лишь на неделю.

Однако россияне, которые поверили в идеи революционера и идеолога коммунизма Ленина, нескончаемым потоком шли прощаться с ним даже спустя неделю. Поэтому руководящие чины решили "принять меры, имеющиеся в распоряжении науки, для возможно длительного сохранения тела". Так и получилось, что тело Ленина продолжали бальзамировать и показывать всем желающим.

Ленин в Мавзолее лишь частично?

Известно, что бальзамирующие субстанции для тела Ленина разрабатывали советские ученые Збарский и Воробьев. На теле было сделано множество разрезов, чтобы раствор лучше проник в ткани, и погрузили в каучуковую ванну с раствором из глицерина, ацетата калия, воды и хлор-хинина.

Мало кто знает, что Владимир Ленин сейчас лишь частично лежит в Мавзолее, точнее только некоторые настоящие участки его тела. Так, например, мозг "вождя" был изъят и хранится в сейфе Института Мозга СССР. А его внутренности с тела были изъяты еще при первом вскрытии. Чтобы тело не усыхало его все время обрабатывают бальзамирующими растворами, а под одеждой он помещен в резиновый костюм, чтобы жидкости не испарялись.

То, что показывают посетителям, как тело Ленина в Мавзолее лишь частично его тело — всего 20%. Это голова, шея и руки — то, что видно под одеждой. Туловища там нет, так как его начала поедать черная плесень, а вместо него установлена титановая пластина. Нижняя часть "тела" прикрыта тканью, а борода и усы вообще сделаны из щетины свиньи. А свет над саркофагом установлен так, чтобы кожа казалась бежевой и мягкой, когда на самом деле она серая с землистым оттенком. При этом посетители утверждают, что никакого лишнего запаха в помещении нет.

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