Никогда не делайте этого с открытой икрой: испортите вкус и аромат
Есть несколько секретов хранения этого продукта
Красная или черная икра — продукт, без которого не представляют новогоднего застолья многие украинцы. Важно правильно хранить деликатес после вскрытия упаковки.
Что нужно знать:
- Качественную икру можно купить от 300 гривен за 100 грамм
- После открытия тары красную икру нужно употребить в течение 48–72 часов
- Никогда не набирайте икру металлической ложкой – это портит вкус
Как правильно хранить икру после открытия упаковки
Даже качественная и дорогостоящая икра может быстро потерять вкус и стать опасной, если ее неправильно хранить после открытия. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить продукт свежим как можно дольше.
После открытия икру нужно переложить в чистую сухую стеклянную или керамическую тару с крышкой. Хранение в открытой металлической банке ускоряет окисление и портит вкус.
Оптимальная температура хранения открытой икры – от –2 до +2 градусов. Лучше всего разместить продукт на самой холодной полке холодильника, ближе к задней стенке (но не в морозильной камере).
Позаботьтесь, чтобы доступ воздуха к икре был минимальным. Чем меньше она контактирует с воздухом, тем дольше сохраняется текстура, аромат и вкус икры. Поэтому важно плотно закрывать емкость с деликатесом.
Также ухудшает вкус икры контакт с металлом, который может вступать в реакцию с продуктом. Для накладывания лучше использовать пластиковую, керамическую или деревянную ложку.
После открытия упаковки красную икру желательно употребить в течение 48-72 часов, а черная "живая" 24-48 часов. Есть характерные признаки порчи икры, при возникновении которых ее лучше не употреблять. Речь идет о резком запахе, горечи или появлении избыточного количества жидкости.
