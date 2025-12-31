Никогда не делайте этого с открытой икрой: испортите вкус и аромат

Есть несколько секретов хранения этого продукта

Красная или черная икра — продукт, без которого не представляют новогоднего застолья многие украинцы. Важно правильно хранить деликатес после вскрытия упаковки.

Что нужно знать:

Качественную икру можно купить от 300 гривен за 100 грамм

После открытия тары красную икру нужно употребить в течение 48–72 часов

Никогда не набирайте икру металлической ложкой – это портит вкус

Об этом, а также ценах на икру "Телеграф" рассказал в статье - Какая икра настоящая и почему она может стоить от 400 до 10 тысяч гривен: советы эксперта (инфографика)

Как правильно хранить икру после открытия упаковки

Даже качественная и дорогостоящая икра может быстро потерять вкус и стать опасной, если ее неправильно хранить после открытия. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить продукт свежим как можно дольше.

После открытия икру нужно переложить в чистую сухую стеклянную или керамическую тару с крышкой. Хранение в открытой металлической банке ускоряет окисление и портит вкус.

Красная икра

Оптимальная температура хранения открытой икры – от –2 до +2 градусов. Лучше всего разместить продукт на самой холодной полке холодильника, ближе к задней стенке (но не в морозильной камере).

Позаботьтесь, чтобы доступ воздуха к икре был минимальным. Чем меньше она контактирует с воздухом, тем дольше сохраняется текстура, аромат и вкус икры. Поэтому важно плотно закрывать емкость с деликатесом.

Также ухудшает вкус икры контакт с металлом, который может вступать в реакцию с продуктом. Для накладывания лучше использовать пластиковую, керамическую или деревянную ложку.

После открытия упаковки красную икру желательно употребить в течение 48-72 часов, а черная "живая" 24-48 часов. Есть характерные признаки порчи икры, при возникновении которых ее лучше не употреблять. Речь идет о резком запахе, горечи или появлении избыточного количества жидкости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где купить акционные рыбные консервы для праздничных закусок и блюд. Цены стартуют от 50 грн за баночку.