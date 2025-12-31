Ніколи не робіть цього з відкритою ікрою: зіпсуєте смак та аромат

Є кілька секретів зберігання цього продукту

Червона або чорна ікра — продукт, без якого не уявляють новорічного застілля багато українців. Важливо правильно зберігати делікатес після відкриття упаковки.

Що треба знати:

Якісну ікру можна купити від 300 гривень за 100 грам

Після відкриття тари червону ікру треба спожити протягом 48–72 годин

Ніколи не набирайте ікру металевою ложкою — це псує смак

Як правильно зберігати ікру після відкриття упаковки

Навіть якісна та дорога ікра може швидко втратити смак і стати небезпечною, якщо її неправильно зберігати після відкриття. Дотримання кількох простих правил допоможе зберегти продукт свіжим якнайдовше.

Після відкриття ікру треба перекласти у чисту суху скляну або керамічну тару з кришкою. Зберігання у відкритій металевій банці прискорює окислення і псує смак.

Червона ікра

Оптимальна температура зберігання відкритої ікри — від –2 до +2 градусів. Найкраще розмістити продукт на найхолоднішій полиці холодильника, ближче до задньої стінки (але не у морозильній камері).

Подбайте, щоб доступ повітря до ікри був мінімальним. Чим менше вона контактує з повітрям, тим довше зберігається текстура, аромат і смак ікри. Тому важливо щільно закривати ємність з делікатесом.

Також погіршує смак ікри контакт з металом, який може вступати у реакцію із продуктом. Для накладання краще використовувати пластикову, керамічну або дерев’яну ложку.

Після відкриття упаковки червону ікру бажано спожити протягом 48–72 годин, а чорна "живе" 24–48 годин.

Є характерні ознаки псування ікри, при виникненні яких її краще не вживати. Йдеться про різкий запах, гіркоту або появу надмірної кількості рідини.

