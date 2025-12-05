В Украине повышают зарплаты учителей, но часть может даже потерять деньги: в чем проблема

Парламент принял бюджет с рекордными 57,8 миллиарда на повышение зарплат педагогам, но есть подводные камни новой системы оплаты

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год и главной темой обсуждений стало обещанное повышение зарплат педагогам. Правительство говорит о рекордных 57,8 миллиарда гривен дополнительного финансирования и росте доходов на 30% с 1 января. Однако образовательное сообщество обеспокоено: одни учителя опасаются потерять надбавки, другие считают и видят, что их зарплата может даже уменьшиться, а третьи переживают из-за возможного увеличения нагрузки.

"Телеграф" выяснял, действительно ли в бюджете есть деньги на обещанное повышение, кто получит больше, а кто может проиграть через новую систему оплаты труда.

57,8 миллиарда дополнительных гривен, которые еще нужно правильно распределить

Парламент действительно заложил в бюджет рекордную сумму на увеличение зарплат педагогическим работникам. По сравнению с 2025 годом, когда на зарплаты учителей выделили 103 миллиарда гривен, в новом бюджете предусмотрено 161 миллиард. Дополнительные средства должны быть направлены на так называемую программу престижности педагогического труда, объясняет народный депутат от фракции ЕС, член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Ростислав Павленко.

На самом деле, это будет очень зависеть от того, как Кабинет Министров выполнит новую программу об отдельной бюджетной статье по повышению престижности учительского труда, Ростислав Павленко.

Проблема в том, что эти деньги не защищены как субвенция. Это означает, что их распределение полностью зависит от решений правительства, а не гарантировано законом через межбюджетное перераспределение. В первом чтении бюджета на эту программу предусмотрено 53,8 миллиарда гривен, а во время второго чтения добавили еще 4,8 миллиарда.

Нардеп Ростислав Павленко

"Обоснованы опасения, что эта сумма не защищена и ее распределение остается только на совести исполнительной власти", — предостерегает Павленко.

Зарплаты педагогов 2026

Действительно ли молодые учителя рискуют остаться в проигрыше

Отдельный вопрос – ситуация с молодыми учителями. Если правительство заберет надбавку в размере 2000 гривен, которую ввел кабинет Дениса Шмыгаля, и прибавит 30% к базовому окладу, молодые педагоги могут даже потерять часть дохода.

Наталья Пипа, нардепка от партии "Голос", член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, рассказывает о механизме начисления заработной платы учителям: "Самый низкий тарифный разряд, на который приходит учитель, составляет 7200. После налогов — 0,000 грн. правительства Шмыгаля. То есть вместе 10200 гривен".

Нардепка Наталья Пипа

Если просто умножить 7200 гривен на 1,3 (то есть добавить обещанные 30%), а прибавку в 2000 гривен убрать, то увеличения действительно не будет. Власти уверяют, что планируют сохранить и 30-процентное повышение, и две тысячи от правительства, но окончательное решение еще не закреплено в законодательстве.

Сколько получают молодые учителя сейчас

Три минимальные зарплаты для учителей: обещание, с которым не все так просто

Правительство обещает еще одно повышение с 1 сентября 2026 года. Тогда педагоги должны получать 2,5 минимальной зарплаты, а в перспективе – на три минимальные зарплаты. Для молодого учителя это означало бы оклад около 20 000 гривен вместо нынешних 7200.

"Нам обещают, что кроме этого 30-процентного повышения с января должно быть еще одно повышение с сентября. Но каким оно будет? Кабмин должен подать отдельный законопроект, который должен пройти через Верховную Раду", — объясняет Ростислав Павленко.

На второе повышение в бюджете заложили дополнительные средства. Однако формулу, каким образом вырастут зарплаты, правительство должно разработать в течение следующих месяцев.

Какие этапы повышения зарплат учителям предлагает власть

Доплаты за классное руководство и проверку тетрадей пока останутся, но вопрос открыт

Среди учителей распространились слухи, что вместе с реформой оплаты труда исчезнут традиционные надбавки: за классное руководство, проверку тетрадей (которую якобы хотят переименовать в "мотивационную доплату").

Ростислав Павленко уверяет, что Верховная Рада не поддержала эти поправки, поэтому таких изменений не будет.

Наталья Пипа подтверждает, что этих изменений нигде нет прописанных в бюджете. В то же время депутат признает, что система надбавок действительно нуждается в пересмотре из-за своей неэффективности.

"Почему учитель по математике имеет деньги за проверку тетради, а учитель по физике — нет", — приводит пример Пипа.

22 часа вместо 18? Что решили с увеличением нагрузки для учителей

Одним из самых громких беспокойств педагогов стала возможность увеличения педагогической нагрузки с 18 до 22 часов в неделю. Правительство обосновывало это тем, что за 22 часа учитель сможет выйти на три минимальные зарплаты.

"Эти изменения не были поддержаны", — говорит Павленко. Однако эту идею могут попытаться вернуть при обсуждении сентябрьского законопроекта о новой системе оплаты труда, предостерегает нардеп.

Наталья Пипа говорит, что после долгой дискуссии с учителями и профсоюзами от этой инициативы отказались. Депутат объясняет позицию педагогов: дело не в том, что тяжело работать на четыре часа больше, а в том, что у многих школ просто нет возможности дать учителям дополнительную нагрузку.

"И даже если мы увеличиваем заработную плату, они бы чувствовали себя недостойно. А почему у меня даже ставки нет?" – передает настроения учителей Пипа.

Преподаватели вузов получат 50%, а воспитатели детсадов зависят от местных властей

В отличие от школьных учителей для преподавателей высшего образования предусмотрели другой механизм повышения. Между первым и вторым чтением бюджета прибавили 6,6 миллиарда гривен на увеличение зарплат педагогическим и научно-педагогическим работникам учреждений высшего и профессионального высшего образования. Их оклады должны вырасти на 50%.

Более сложная ситуация с воспитателями дошкольных учреждений и работниками внешкольного образования. Эти категории финансируются не из государственного бюджета, а из бюджетов территориальных общин. Государство может установить правила, но платить должны местные бюджеты.

Если правительство проголосует это постановление, повышение станет возможным и для воспитателей, и для работников внешколы, инклюзивно-ресурсных центров и методистов. Однако окончательное решение будет зависеть от финансовых возможностей каждого общества.

Депутат предлагала альтернативное решение: перенаправить 9 миллиардов гривен, заложенных на питание старшеклассников, на премии работникам дошкольного и профессионального образования. По ее мнению, эти средства все равно не будут эффективно использованы, поскольку за 60 гривен в день трудно нормально накормить подростков, а во многих школах нет просто соответствующей инфраструктуры для полноценного питания многих детей. Однако пока ее предложение не приняли.

Как сделать, чтобы повышение было реальным, а не только на бумаге

Кабинет Министров до сентября 2026 должен разработать новую систему оплаты труда педагогов. Это должна быть подробная формула, которая определит, какие именно надбавки останутся, как вырастут оклады и каким будет соотношение базовой части зарплаты к дополнительным выплатам.

"Кабмин сейчас должен успеть до 1 сентября выписать эту формулу", — говорит Ростислав Павленко. Он призывает педагогов активно включиться в обсуждение и контролировать, чтобы повышение было реальным, а не только на бумаге.

Правительство обещает широкую дискуссию с профсоюзами и педагогическим сообществом. Наталья Пипа подчеркивает: "В любом случае, когда вырастет оклад, это будет существенно ощутимо для учителей". В то же время, она признает, что реальность этих изменений зависит от того, насколько эффективно будут использованы заложенные в бюджет средства.

Также "Телеграф" пытался взять комментарий у главы образовательного комитета, "слуги" Сергея Бабака, однако к моменту выхода публикации так и не получил его.

Напомним, "Телеграф" писал, почему государство систематически нарушает собственные обязательства перед педагогами и как они вынуждены изощряться, чтобы иметь достойные заработки.