Повысить зарплату учителей до уровня трех "минималок", — Вице-спикер Елена Кондратюк поддерживает профильный Комитет при рассмотрении Госбюджета-2026

Украинские учителя заслуживают того, чтобы государство платило им достойную зарплату, поэтому во время рассмотрения проекта Госбюджета Вице-спикер Елена Кондратюк будет отстаивать позицию профильного Комитета о повышении окладов для педагогов до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году.

Об этом заместитель Председателя Верховной Рады Украины заявила в Харькове во время посещения подземных школ, где учатся харьковские дети. Вместе с городским головой Игорем Тереховым Елена Кондратюк ознакомилась с деятельностью Метрошколы Харькова и подземной школы "Харьковский лицей № 153".

"67% образовательных учреждений Харькова были повреждены или уничтожены. Поэтому город переместил обучение детей в школах под землей — там где безопасно. Развернута сеть из 19 безопасных подземных локаций: учебные кабинеты в метрополитене, подземные школы и классы в противорадиационных укрытиях. Под землей в Харькове обучаются 18 тысяч учащихся. Привлечены более 2600 педагогов", — отметила Елена Кондратюк.

По убеждению Вице-спикерки, не менее важна сегодня поддержка учителей, работающих с детьми в очень тяжелых условиях войны. В частности, в процессе подготовки проекта Госбюджета-2026 ко второму чтению продолжается дискуссия между профильным комитетом Парламента и Правительством о давно назревших изменениях в системе оплаты труда учителей.

"Украинские учителя, которые обучают детей в сверхсложных условиях войны и в прифронтовых регионах, — это настоящие герои. Они заслуживают того, чтобы государство достойно оплачивало их нелегкий труд. Именно поэтому поддерживаю позицию профильную Комитета, чтобы уже с 1 сентября 2026 увеличить базовый оклад учителей до размера трех минимальных зарплат. А также ввести надбавку +25% за работу учителя в прифронтовых территориях", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Как сообщила заместитель председателя Верховной Рады, в декабре в Харьковском метрополитене планируется открытие еще 4 учебных кабинетов площадью от 45 до 50 м2. Работы проводятся при поддержке ЮНИСЕФ и финансировании Еврокомиссии. Также продолжается строительство еще трех подземных школ за счет городского и государственного бюджетов.

"Благодарны нашим международным и европейским партнерам за помощь. Для наших союзников и партнеров именно Харьков должен быть ролевой моделью — как должен измениться город во время войны. Измениться, чтобы выстоять и сохранить самое ценное — жизнь", — подчеркнула Елена Кондратюк.