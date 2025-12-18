На одного молодого два пенсионера: названа серьезная проблема в школах Киевской области

На Киевщине около 2 000 учителей пенсионного возраста и только 1 000 до 30 лет

В учебных заведениях Киевской области ощущается дефицит молодых педагогов. Местные власти, по мере возможностей, предоставляют учителям жилье, финансовую помощь и компенсируют проезд. Параллельно в регионе ведется активное восстановление и модернизация школ.

Что нужно знать:

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в школах есть дефицит кадров, особенно молодых педагогов, и больше всего это ощутимо в отдаленных громадах. Вокруг столицы детей больше, учебных заведений тоже, поэтому там больше квалифицированных учителей.

"Для сравнения: в Киевской области около 2 000 педагогов пенсионного возраста и только 1 000 до 30 лет. Для решения этого создаем соответствующие условия. Есть местные программы финансовой поддержки и бесплатный подвоз преподавателей к месту работы", – рассказал Калашник.

Он добавил, что там, где есть возможность, особенно в сельских громадах, учителей обеспечивают жильем, чтобы они не уезжали и им было комфортнее. ОВА ищет различные способы, чтобы заинтересовать педагогов.

"Активно внедряем новые технологии в учебных заведениях. Это новые смартпанели, новая украинская школа, новый подход к лабораторным исследованиям по биологии, химии, физике. Учащимся становится гораздо интереснее, а преподавателям есть с чем работать", – поясняет глава ОВА.

По его мнению, кроме стимулирующих выплат и других благ, важна заинтересованность и любовь к профессии. Когда приходишь на работу в новое, красивое, современное пространство – отношение совсем другое. Таким образом современное материально-техническое обеспечение играет важную роль.

"Поэтому мы активно отстраиваем и восстанавливаем учебные заведения. В этом году уже открыли многие школы, до конца года планируем еще несколько. Сейчас достраивается большая школа в Борщаговке. А также Бузовская школа, разрушенная Мотыжинская. Много планов по восстановлению школы в Олизаровке и других заведений", – рассказал Калашник.

