Отдыхать будут только дети: в МОН рассказали, чем будут заниматься учителя во время долгих зимних каникул

Работа учителей не прекращается на каникулах

Зимние каникулы в украинских школах в этом году продлятся дольше обычного — в некоторых городах до 20-25 дней. У детей будет время отдохнуть, а вот педагоги продолжат работать. МОН объяснило, чем будут заниматься учителя, пока дети отдыхают дома.

Что нужно знать:

Каникулы не означают остановку работы школ

Учителя будут заниматься планированием и документацией

Основной отпуск педагогов приходится на лето

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки Украины на запрос "Телеграфа". Подробнее читайте в материале: "Что будет с каникулами в Украине: в МОН ответили".

В Министерстве образования объяснили, что работа педагогов не прекращается на время школьных каникул. Учителя используют это время для подготовки.

Во время каникул педагоги могут заниматься подготовкой к урокам, календарно-тематическим планированием, ведением документации и консультациями для учащихся и родителей, отметили в МОН.

Относительно отпусков учителей, то здесь ситуация другая. Преимущественно педагоги уходят в отпуск летом, когда в школах летние каникулы. Конкретные сроки отпусков определяет руководство учебного заведения.

В ведомстве также уточнили, что неоплачиваемые отпуска для учителей возможны. Однако основной период для отдыха педагогов – именно лето.

Напомним, в этом году зимние каникулы в разных регионах продлятся по-разному. В отдельных городах школьники будут отдыхать почти три недели — с конца декабря по середину января. Такое продление каникул связано с возможными блэкаутами и сложной ситуацией с энергоснабжением.

В частности, дольше всего зимой будут отдыхать школьники Тернополя и Львова. В Тернополе каникулы будут длиться почти 25 дней — с 18 декабря по 11 января, а во Львове часть школ будет иметь перерыв до трех недель. Также более длинные каникулы возможны в Одессе и Харькове, где отдельные заведения планируют продлить отдых еще на неделю.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине повышают зарплаты учителей, но часть может даже потерять деньги. Мы рассказывали, в чем проблема.