Кто имеет право заблокировать счет уклониста: важный ответ от банка (документ)

Без постановления никто не заморозит карточку: объяснение Sense Bank

Банковские счета украинцев не могут блокироваться сотрудниками ТЦК. Только суд или исполнительная служба имеют право остановить операции по счетам граждан.

Sense Bank ответил на запрос "Телеграфа" о возможности блокирования средств через территориальные центры комплектования. В банке подчеркнули, что работают исключительно по нормам действующего законодательства Украины.

По словам представителей финансового учреждения, арест средств физических лиц возможен только на основании постановления исполнителя или решения суда. Об этом говорится в статье 59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Ответ от банка

ТЦК могут выписывать административные штрафы, но не вправе самостоятельно блокировать банковские счета. Если человек не оплатит штраф добровольно, дело может быть передано в исполнительную службу.

Только после того, как исполнительная служба откроет производство и пошлет постановление в банк, финансовое учреждение обязано заморозить средства. Без этого документа никаких действий касаемо счета совершить невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" получил ответ от Укрэксимбанка с разъяснением механизма блокирования средств и правовых основ таких решений. В банке проверяют только законность документов.