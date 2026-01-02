Хто має право заблокувати рахунок ухилянта: важлива відповідь від банку (документ)

Без постанови ніхто не заморозить картку: пояснення Sense Bank

Банківські рахунки українців не можуть блокувати співробітники ТЦК. Лише суд або виконавча служба мають право зупинити операції за рахунками громадян.

Sense Bank відповів на запит "Телеграфу" щодо можливості блокування коштів через територіальні центри комплектування. У банку підкреслили, що працюють виключно за нормами чинного законодавства України.

За словами представників фінансової установи, арешт коштів фізичних осіб можливий лише на підставі постанови виконавця або рішення суду. Про це йдеться у статті 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідь від банку

ТЦК можуть виписувати адміністративні штрафи, але не мають права самостійно блокувати банківські рахунки. Якщо людина не сплатить штраф добровільно, справу можуть передати до виконавчої служби.

Тільки після того, як виконавець відкриє провадження і надішле постанову до банку, фінансова установа зобов'язана заморозити кошти. Без цього документа жодних дій щодо рахунку здійснити неможливо.

