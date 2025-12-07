"Уши" Буданова есть в Кремле? В ГУР раскрыли секрет

ГУР прослушивает кремлевскую верхушку

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что украинская военная разведка способна прослушивать разговоры высокопоставленных чиновников Кремля.

Что нужно знать

Буданов прямо заявил о способности ГУР прослушивать кремлевскую верхушку

ГУР не раскрывает методы и технические детали своей работы

В западной прессе недавно появились разговоры советника Путина Юрия Ушакова

Он дал прямой ответ на вопросы журналистки о возможностях ГУР. Об этом сообщает издание РБК.

"Можем, да. Мы за это деньги получаем", — заявил Буданов. Его комментарий появился на фоне публикаций в западных СМИ об утечке разговоров российских чиновников.

Буданов не уточнил технические детали работы разведки и не назвал конкретных лиц, прослушиваемых ГУР. Однако его слова фактически подтвердили способность украинской разведки получать информацию из самых высоких эшелонов власти России.

Недавно в СМИ начала циркулировать информация о возможной причастности Украины к обнародованию переговоров советника главы РФ Юрия Ушакова и посланника Кирилла Дмитриева. Западные издания опубликовали детали этих разговоров, но источник утечки официально не назывался. Эти разговоры назвали "пленками Ушакова". Впрочем, украинский эксперт, аналитик и общественный деятель считает, что утечка разговоров — это политический ход.

