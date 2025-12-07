Укр

"Уши" Буданова есть в Кремле? В ГУР раскрыли секрет

Ирина Мазуренко
07 декабря 2025
ГУР прослушивает кремлевскую верхушку

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что украинская военная разведка способна прослушивать разговоры высокопоставленных чиновников Кремля.

Что нужно знать

  • Буданов прямо заявил о способности ГУР прослушивать кремлевскую верхушку
  • ГУР не раскрывает методы и технические детали своей работы
  • В западной прессе недавно появились разговоры советника Путина Юрия Ушакова

Он дал прямой ответ на вопросы журналистки о возможностях ГУР. Об этом сообщает издание РБК.

"Можем, да. Мы за это деньги получаем", — заявил Буданов. Его комментарий появился на фоне публикаций в западных СМИ об утечке разговоров российских чиновников.

Буданов не уточнил технические детали работы разведки и не назвал конкретных лиц, прослушиваемых ГУР. Однако его слова фактически подтвердили способность украинской разведки получать информацию из самых высоких эшелонов власти России.

Недавно в СМИ начала циркулировать информация о возможной причастности Украины к обнародованию переговоров советника главы РФ Юрия Ушакова и посланника Кирилла Дмитриева. Западные издания опубликовали детали этих разговоров, но источник утечки официально не назывался. Эти разговоры назвали "пленками Ушакова". Впрочем, украинский эксперт, аналитик и общественный деятель считает, что утечка разговоров — это политический ход.

