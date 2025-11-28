Вместо Ермака – Буданов? Кто еще может возглавить украинских дипломатов на переговорах

Зеленский уже сказал, кто войдет в состав делегации для переговоров с США

В пятницу, 28 ноября, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Накануне у него Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении. Соответствующий документ появился на сайте Офиса президента.

Указ об увольнении Ермака

"Будет полная перезагрузка Офиса президента Украины. Завтра я проведу консультации по новому руководителю Офиса президента", — отметил Зеленский в вечернем видеообращении и добавил, что Ермак покинул пост по собственному желанию.

Гарант Конституции также пояснил, кто будет представлять Украину на мирных переговорах после увольнения Ермака, возглавлявшего переговорную группу. Он добавил, что вскоре состоятся встречи с американской стороной.

По словам Зеленского, в состав украинской делегации войдут начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел и разведки, а также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

"Скоро будут переговоры, будут наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка. И когда у всех нас такой внешний вызов – война, мы должны быть внутри крепкими", – сказал президент.

Кто может заменить Ермака на переговорах

В то же время, глава государства не назвал того, кто заменит Ермака в роли главы делегации Украины. "Телеграф" спросил экспертов о том, возможны ли изменения в дипломатической группе, как скажется на переговорах отсутствие Ермака и кто займет его место.

"Будет другая фигура. Будет министр иностранных дел, например, – фигура, которая особо ничем не отличается. Не вижу никаких угроз для нашей дипломатии в связи с этим. Наоборот, очень плохо, когда государство представляет человек, подозреваемый в коррупции (отметим, пока официально не озвучено ни одного подозрения в адрес Андрея Ермака – Ред.). А у нас большие дипломатические команды в МИД, в Офисе президента. В принципе, у нас в Украине хватает хороших дипломатов, которые абсолютно готовы, могут работать", – рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

Добавим, что, комментируя ситуацию с отставкой Ермака в целом, Яременко отметил: "Очевидно, следствие и суд должны здесь поставить какие-то точки. У нас сейчас много чиновников с подозрениями. Вот и у Ермака будет возможность защищать себя. Пусть защищает".

По мнению дипломата, бывшего посла Украины в ЕС Андрея Веселовского, очевидно, из членов украинской делегации определят нового руководителя.

"Не Умерова. Потому и за ним вероятно придут. Как вариант — Буданов. Кроме Буданова в материале Палиса, Кислица, Жовква. Достаточно. А линию (всей делегации — Ред.) дальше будет гнуть один. Если ядро делегации не сумеет консолидироваться и навязывать совместное конструктивное мнение", – отметил он.

