Вместо Ермака – Буданов? Кто еще может возглавить украинских дипломатов на переговорах
Зеленский уже сказал, кто войдет в состав делегации для переговоров с США
В пятницу, 28 ноября, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Накануне у него Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски.
Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении. Соответствующий документ появился на сайте Офиса президента.
"Будет полная перезагрузка Офиса президента Украины. Завтра я проведу консультации по новому руководителю Офиса президента", — отметил Зеленский в вечернем видеообращении и добавил, что Ермак покинул пост по собственному желанию.
Гарант Конституции также пояснил, кто будет представлять Украину на мирных переговорах после увольнения Ермака, возглавлявшего переговорную группу. Он добавил, что вскоре состоятся встречи с американской стороной.
По словам Зеленского, в состав украинской делегации войдут начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, представители Министерства иностранных дел и разведки, а также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
"Скоро будут переговоры, будут наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка. И когда у всех нас такой внешний вызов – война, мы должны быть внутри крепкими", – сказал президент.
Кто может заменить Ермака на переговорах
В то же время, глава государства не назвал того, кто заменит Ермака в роли главы делегации Украины. "Телеграф" спросил экспертов о том, возможны ли изменения в дипломатической группе, как скажется на переговорах отсутствие Ермака и кто займет его место.
"Будет другая фигура. Будет министр иностранных дел, например, – фигура, которая особо ничем не отличается. Не вижу никаких угроз для нашей дипломатии в связи с этим. Наоборот, очень плохо, когда государство представляет человек, подозреваемый в коррупции (отметим, пока официально не озвучено ни одного подозрения в адрес Андрея Ермака – Ред.). А у нас большие дипломатические команды в МИД, в Офисе президента. В принципе, у нас в Украине хватает хороших дипломатов, которые абсолютно готовы, могут работать", – рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.
Добавим, что, комментируя ситуацию с отставкой Ермака в целом, Яременко отметил: "Очевидно, следствие и суд должны здесь поставить какие-то точки. У нас сейчас много чиновников с подозрениями. Вот и у Ермака будет возможность защищать себя. Пусть защищает".
По мнению дипломата, бывшего посла Украины в ЕС Андрея Веселовского, очевидно, из членов украинской делегации определят нового руководителя.
"Не Умерова. Потому и за ним вероятно придут. Как вариант — Буданов. Кроме Буданова в материале Палиса, Кислица, Жовква. Достаточно. А линию (всей делегации — Ред.) дальше будет гнуть один. Если ядро делегации не сумеет консолидироваться и навязывать совместное конструктивное мнение", – отметил он.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что за несколько дней до отставки Ермак называл "красную линию" в переговорах с США и Россией.