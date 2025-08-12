Ранение или старая травма? На свежем видео с Будановым заметили интересную деталь

Интересную деталь заметили во время визита на Змеиный

Во вторник, 12 августа, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов провел инспекцию оборонных позиций на острове Змеиный, Одесщина. Однако на одном из видео заметна достаточно интересная деталь.

Как сообщила пресс-служба ГУР, во время инспекции на острове и газодобывающих платформах в Черном море Кирилл Буданов провел совещание с офицерами. Они обсудили дальнейшие действия в рамках общей оборонной стратегии.

Однако на видео, опубликованном в ГУР, на некоторых кадрах бросается в глаза то, что Буданов немного хромает. В особенности это видно на 17 секунде ролика. К тому же большинство кадров с Будановым статичны и трудно сказать, действительно ли он хромал все время. Ведь вероятнее всего это произошло из-за того, что у главы ГУР просто затекла нога во время путешествия к острову и вышкам.

Буданов на Змеином

Буданов на Змеином

Заметим, что хромота на правую ногу видна только на одном кадре, поэтому говорить о ранении или обострившейся старой травме не следует. Но такую возможность нельзя отбрасывать полностью. К тому же в сети нет никакой информации о схожих инцидентах с Будановым.

Напомним, что недавно на правой руке у Буданова заметили страшный шрам. Оказалось, что это ранение, полученное во время выполнения боевого задания в зоне АТО. Несмотря на то, что он просил собратьев оставить его, они спасли командира и вынесли с поля боя.

Шрам на руке у Буданова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Буданов говорит о завершении войны и что будет после.