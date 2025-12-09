Генератор не спасет: как объединить соседей и сколько стоит сделать многоквартирный дом автономным

Купить генератор мало – для автономности дома нужно много изменений

Графики отключений света в Украине с каждой новой атакой становятся все более жесткими: свет чаще появляется именно ночью, а днем подача электроэнергии ограничивается лишь несколькими часами. В таких условиях все больше людей ищут практические решения для автономности — одним из них является установка генераторов и создание небольших энергетических кооперативов, где жильцы объединяют ресурсы ради собственной энергобезопасности.

"Телеграф" расскажет, как можно сделать многоквартирный дом автономным и независимым от центральной сети, сколько это будет стоить и поддерживает ли государство такие инициативы.

Дома становятся беспомощными

Прежде чем выбирать инструменты для автономизации, стоит оценить, какие именно энергетические потребности являются критическими для типового многоквартирного здания. Во время длительных отключений света первой становится необходимость поддерживать минимальный уровень связи — заряжать телефоны, обеспечивать работу интернета и питание сетевого оборудования провайдеров.

Второй ключевой сферой является отопление: электричество нужно циркуляционным насосам и крышным или придомовым котельным, без которых система фактически останавливается. Нельзя забывать и об индивидуальных газовых котлах, которые технически зависят от электропитания.

Для высотных домов особенно важна стабильная работа повышающих насосов, обеспечивающих подачу воды на верхние этажи. На это накладываются базовые функции безопасности — освещение лестничных клеток и дворов, работа домофонов, камер и другой инфраструктуры дома.

Исследования реального потребления в домах средней этажности свидетельствуют, что совокупная мощность, необходимая для поддержания всех жизненных функций, обычно составляет 3-10 кВт. Крупные новостройки могут иметь значительно больший запрос, однако принципы организации автономного питания в обоих случаях почти одинаковы. Особую уязвимость демонстрируют дома без газа. Здесь электричество — единственный источник для приготовления пищи и нагрева воды, а во время блэкаутов жильцы часто вынуждены пользоваться опасными газовыми баллонами, что создает дополнительные риски.

Самым распространенным решением для обеспечения минимальных потребностей в новостройках остаются дизельные и бензиновые генераторы. Они действительно позволяют покрыть дефицит мощности, однако имеют и минусы: стоимость произведенной электроэнергии может превышать 20 грн за кВт-ч, работа оборудования сопровождается шумом, требует организации безопасного отвода выхлопов и создает повышенные пожарные риски.

С чего начинается энергетическая автономия дома

Энергетические кооперативы, которые украинское законодательство определяет как юридические лица, созданные в соответствии с законами "О кооперации" и "О потребительской кооперации", постепенно становятся одним из самых перспективных инструментов для коллективного решения проблем с энергоснабжением.

Их назначение чрезвычайно широкое: от производства или транспортировки энергоресурсов до хранения энергии и предоставления услуг, связанных с повышением энергоэффективности. Впрочем, на практике кооперативы — это прежде всего способ, которым громады или жильцы отдельных домов могут самостоятельно обеспечить себя электричеством, теплом или топливом, когда централизованные системы не справляются.

Форматы таких объединений очень разные: в некоторых районах кооперативы совместно закупают дрова, пеллеты или горючее; в других — инвестируют в солнечные или ветровые электростанции, которые продают электроэнергию в сеть по "зеленому" тарифу. А есть модели, ориентированные исключительно на внутренние потребности — например, финансирование установки генераторов, аккумуляторных систем или котлов членами кооператива. Все это позволяет объединить ограниченные ресурсы отдельных людей в значительно более эффективную общую инфраструктуру.

Преимущество кооператива в том, что он способен реализовать проекты, которые отдельной семье или квартире не по силам ни технически, ни финансово. Мощная аккумуляторная станция для дома, несколько больших генераторов, солнечная станция на крыше — все это становится доступным, когда расходы распределяются между десятками участников.

На раннем этапе важно сформировать группу единомышленников — людей, которые готовы инвестировать время и средства в автономность дома. В кооперативах обычно действует принцип: один участник — один голос, независимо от суммы взноса. Все решения по закупкам, техническим решениям, выбору подрядчиков и будущей эксплуатации должны быть максимально прозрачными.

Еще один важный блок — определение модели управления. Нужно решить, кто будет обеспечивать техническое сопровождение, как будут приниматься решения, какие задачи требуют коллективного голосования, а какие — делегирования отдельным уполномоченным. Все это фиксируется в учредительных документах кооператива.

После принятия ключевых решений кооператив регистрируют как юридическое лицо. Для этого стоит привлечь юристов, которые помогут выбрать оптимальную форму, подготовить устав и юридически оформить совместное владение имуществом — в частности генераторами, аккумуляторными станциями или другой энергетической инфраструктурой.

Энергетический кооператив в Законе Украины

Важную роль в запуске таких инициатив могут сыграть органы местного самоуправления. Во многих громадах именно муниципалитеты имеют в распоряжении здания, землю и коммунальные предприятия, которые могут присоединиться к кооперативу как партнеры, соучредители или потребители услуг. Они способны ускорить получение документов, обеспечить экспертизу, предоставить помещение или даже инвестировать средства через коммунальные предприятия, что позволяет запускать более масштабные проекты.

Показательным примером работы энергетического кооператива в Украине стал проект "Сонячне Місто" в Славутиче. Это первое объединение такого формата, которое смогло реализовать идею строительства солнечной электростанции на крышах коммунальных зданий и выйти на продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу. Фактически речь идет о муниципальном кооперативе, ведь город не только поддержал его создание, но и стал полноценным партнером в развитии инфраструктуры.

Главное решение, без которого генератор не будет работать

Перед тем как переходить к техническим решениям, жильцы должны достичь внутреннего согласия относительно установки генератора и готовности инвестировать в модернизацию дома. Резервное питание требует не только покупки оборудования, но и усовершенствования электросети: придется проложить дополнительные кабели, подготовить узел подключения и обеспечить правильное распределение нагрузки между квартирами.

После этого определяют место, где будет работать генератор. Это может быть имеющееся техническое помещение, внешний навес или специально оборудованная площадка. Одновременно нужно выяснить, сколько фаз заведено в дом: от этого зависит, подходит ли однофазный аппарат, или нужен трехфазный. Выбор типа генератора всегда привязан к конфигурации сети, которую планируют питать.

Для небольших домов на несколько квартир возможны решения в виде бензиновых установок средней мощности — ориентировочно от 12 до 70 кВт. Они обеспечивают базовые потребности и стоят в пределах 200-800 тысяч гривен. Если речь идет о доме без газа, где электричество фактически заменяет большинство бытовых процессов, целесообразно сразу рассматривать дизельные генераторы на 25-50 кВт, поскольку они лучше выдерживают длительные нагрузки и экономнее работают во время долговременных отключений.

Чтобы определить, какой именно мощности требует дом, нужно сформировать перечень оборудования, которое будет работать от генератора. В каждой квартире учитывают как номинальные, так и пусковые нагрузки. Бытовая техника с активным потреблением — освещение, электроника, ноутбуки — не создает значительных стартовых токов.

Зато холодильники, стиральные машины, кондиционеры или насосы требуют в несколько раз больше энергии при запуске, что существенно влияет на расчет. Именно поэтому общую мощность формируют с запасом, чтобы исключить перегрузку системы.

После составления списка приборов агрегируют суммарную нагрузку для всех квартир, которые будут участвовать в проекте. Полезен и анализ того, как жильцы потребляют электроэнергию в течение суток: во многих домах семьи имеют разные графики, поэтому реальная пиковая мощность может быть ниже расчетной. Но несмотря на это генератор обычно выбирают с резервом примерно в 20-30%, что продлевает срок его службы и снижает риск аварийной остановки.

Сколько стоит час жизни дома на генераторе

Типичный пример показывает, что квартира, где работают холодильник, освещение, телевизор, ноутбук, газовый котел и микроволновая печь, требует около 2,2 кВт, учитывая стартовые токи. Для четырех квартир суммарная нагрузка составит почти 9 кВт, а с учетом резерва — более 11 кВт. Поэтому генератор на 12 кВт обеспечит базовые потребности такого дома в период ожидания восстановления централизованного питания.

В то же время в расчет намеренно не включают стиральные машины, духовки или электроплиты, поскольку в форсированном режиме резервного питания подобные приборы чрезмерно увеличивают расходы на топливо и требуют мощности, которая экономически неоправданна.

После определения мощности выбирают тип генератора. Бензиновые модели обычно компактнее, легче и доступнее по цене, но подходят в основном для коротких периодов работы — нескольких часов в сутки. Они требуют более тщательного обслуживания и не рассчитаны на регулярную длительную эксплуатацию.

Дизельные установки — дороже, тяжелее и громче, однако именно они наиболее устойчиво работают в режиме многочасовых или даже суточных отключений.

Газовые генераторы считаются более экологичными и тихими, но их установка имеет смысл только там, где есть стабильное подключение к газовой сети или возможность использовать большие резервуары со сжиженным газом. Для таунхаусов такие решения могут быть оптимальными, тогда как для многоэтажек — только в исключительных случаях.

Для многоквартирного дома, который полностью зависит от электроснабжения, во время отключений необходимо обеспечить работу теплового пункта, насосов холодной и горячей воды, системы отопления и лифтового оборудования. В высотных зданиях на 20-25 этажей резервное питание для лифтов является обязательным, поскольку без него жильцы не могут свободно передвигаться между этажами.

Для покрытия этих потребностей обычно применяют дизельный генератор мощностью 80-100 кВт с системой автозапуска. Такой агрегат обеспечивает работу инженерных систем в периоды длительных отключений. Ориентировочная стоимость генератора этого класса составляет 600-800 тысяч гривен, а монтаж, подключение и настройка — около 200 тысяч гривен.

Дизельный генератор мощностью 80 кВт с автозапуском потребляет около 16 литров топлива в час. При цене дизеля 58,24 грн за литр час его работы обходится примерно в 930 гривен. Если высотный дом вынужден работать на резервном питании 16 часов в сутки, суточный расход составит около 256 литров, что равно расходам на уровне почти 15 тысяч гривен в день.

Компенсируют не всем: кому поможет город

В разных городах Украины действуют программы частичного возмещения стоимости генераторов для многоквартирных домов, однако условия компенсации существенно отличаются в зависимости от громады. В большинстве случаев поддержка предоставляется только юридическим лицам, управляющим домом, — ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) или ЖЭКам.

Если генератор покупают сами жильцы как физические лица, муниципальные программы такое приобретение не компенсируют. В Киеве компенсацию может получить только юридическое лицо, представляющее дом. После консультации по выбору оборудования и подтверждения необходимой мощности генератор должен быть оплачен безналичным расчетом именно этим юридическим лицом.

Далее в районную госадминистрацию подают пакет документов — заявление, подтверждение регистрации, расходные накладные, а при необходимости и протокол совладельцев об уполномочивании руководителя. Город возмещает до 75% стоимости оборудования, но не более 80 тысяч гривен. Средства обычно поступают в течение двухмесячного срока.

Во Львове программа предусматривает компенсацию половины стоимости генератора, но ограничена суммой до 30 тысяч гривен. Заявки принимают через Центры предоставления административных услуг, а рассмотрение обращений длится до десяти дней. Отдельно ваучеры на частичное покрытие расходов могут получать заведения малого и среднего бизнеса, в частности предприятия ресторанной сферы и продуктовый ритейл.

В Сумах возмещение касается генераторов мощностью от 3 кВт, которые устанавливаются в домах с тремя и более этажами или в двухэтажных зданиях старой застройки (до 1993 года). Город покрывает не более 50% стоимости и не более 50 тысяч гривен.

В Одессе можно вернуть до 70% расходов, но не более 100 тысяч гривен. Условием является безналичная оплата и приобретение генератора в период действия военного положения. Обращения подают в районную администрацию.

В Черновцах действует одна из самых щедрых программ: город компенсирует до 80% стоимости генератора, однако сумма возмещения не может превышать 60 тысяч гривен. Для участия генератор должен обеспечивать минимально 36 квартир.

В Тернополе программа покрывает до половины стоимости, в Полтаве — до 50% и не более 50 тысяч гривен, при этом есть отдельные требования относительно минимальной мощности устройства.

В Ровно максимальный уровень компенсации составляет 70% стоимости генератора, но не превышает 45 тысяч гривен. В Запорожье можно получить возмещение до 80%, однако оно распространяется только на устройства стоимостью до 30 тысяч гривен. Заявки принимают в департаменте, который занимается жилищно-коммунальным хозяйством, и как в большинстве городов, оплата оборудования должна осуществляться через банк.

