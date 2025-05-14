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Стабильности больше нет. Метеоролог объяснила, грозит ли Украине климатическая катастрофа

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Колаж Телеграфу

Днепр разделяет климатические особенности территории Украины

Наблюдения последних десятков лет указывают на то, что климат в Украине серьезно изменился, поэтому изменения претерпели и погодные условия. Кроме того, произошло смещение климатических зон.

Об этом в интервью "Телеграфу " рассказала ведущая ученая, физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. Она объяснила, чем отличаются климат и погода.

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По ее словам, климат — это обобщенные погодные условия, которые наблюдаются длительное время. Условно говоря, знание о том, какой будет погода на территории Украины в определенный период. А погода — это нечто краткосрочное.

— Например, решить, брать завтра зонтик или нет — вопрос погоды. Климат определяется на основе наблюдений не менее 30 лет. Все эти многолетние данные формируют средние характеристики, которые определяют климатические условия той или иной территории, — говорит эксперт по климату.

По ее мнению, говорить о климатической катастрофе в Украине пока преждевременно. Но и называть климат стабильно умеренным, уже не соответствует действительности — он претерпел изменения, и сейчас мы наблюдаем определенное смещение климатических зон по регионам.

— Можно сказать, что Днепр разделяет климатические особенности территории Украины. С Запада, со стороны Европы, к нам приходят циклоны – дожди, влажная погода. Они преимущественно доходят до Днепра, дальше двигаются на север. А восточные области чаще попадают под влияние восточных сухих процессов — там меньше осадков, более засушливо, — говорит заслуженный метеоролог.

Наибольшее изменение — это рост количества экстремальных ситуаций. Становится больше неожиданных и нестабильных погодных явлений. То есть, я бы описала ситуацию как "нестабильную", — подытожила Вазира Мартазинова.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что с 16 по 20 мая в Украине будут значительные колебания температуры: теплее будет на юге и востоке, а прохлада сохранится в северо-западных регионах.

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#Погода #Климат #Катаклизмы #Вазира Мартазинова