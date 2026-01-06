Света стало больше? Нардеп назвал две причины улучшения графиков
Повлияли не только праздники
Сейчас украинцы замечают, что отключений света стало меньше, графики все еще есть, но количество часов без электричества уменьшилось. На это есть несколько причин, одна из которых – праздники.
Об этом Сергей Нагорняк — народный депутат Украины, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, рассказал "Телеграфу" в материале "Хороший знак? Нардеп объяснил, почему отключения света стали короче и реже".
Что нужно знать:
- На праздники удалось уменьшить нагрузку на сеть благодаря тому, что многие предприятия не работали
- ОВА пересмотрели перечни критических инфраструктур и уменьшили их
- Подавляющее большинство больниц или медучреждений не входят в перечень этих объектов
Нагорняк говорит, что на уменьшение отключений есть две причины. Первая – это праздники, во время которых промышленность и бизнесы не работали в полном объеме. То есть нагрузка на сеть снизилась. Освободился определенный объем электрической энергии, распределённый между частными домохозяйствами.
А вторая причина – правительство поручило областным военным администрациям совместно с операторами системы передачи на местах отработать новые перечни объектов критической инфраструктуры и уменьшить их в разы. Благодаря этому тоже высвободился определенный объем энергии, полученный потребителями.
Однако нардеп говорит, что к перечням критической инфраструктуры есть много вопросов. Ведь то, что бизнесы вышли из этого списка, заставляет их тратить дополнительные средства. А это создает давление и увеличивает себестоимость.
"Это решение, честно говоря, я считаю поспешным и не совсем взвешенным. Здесь нужно подходить более основательно. Как депутат-мажоритарщик, я имею в округе шесть больниц, и ни одна из них, включая кластерную Звенигородскую, не попадают в список объектов критической инфраструктуры. Тогда что у нас критическая инфраструктура?" – говорит эксперт.
Нагорняк объясняет, что в список критической инфраструктуры должны входить не только объекты военно-промышленного комплекса, но и больницы. Так как не все оборудование может работать на генераторах. Выходит, что электричество экономят и подают общинам, а больницы все равно с отключениями. При этом общины финансируют их работу из своего бюджета, а не из государственного.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему возобновление электричества в Одесской области не произойдет быстро.