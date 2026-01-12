Не замерзнуть без отопления можно: как создать в квартире "тепловой оазис"

Что делать, когда батареи перестали греть

Киевляне оказались в ловушке между российскими атаками на энергетику и сильными морозами. Уже сейчас в столице до 1600 домов без отопления. Возобновление нормального энергоснабжения запланировано только на четверг, 15 января, а потепление придет еще позже — через несколько дней.

Что нужно знать:

Превратите одну комнату в тепловую зону

Изолируйте окна и двери от холодного воздуха

Используйте электрообогреватели по возможности

Из-за атак России на энергосистему тысячи людей рискуют остаться без отопления именно тогда, когда температура за окном падает все ниже. "Телеграф" расскажет, как выжить в холодной квартире без отопления и сохранить здоровье до момента возобновления теплоснабжения.

Первое, что нужно сделать – создать в квартире так называемую тепловую зону. Для этого выберите самую маленькую комнату, где семья сможет проводить большую часть времени до восстановления теплоснабжения.

Окна и двери нужно изолировать – закрыть щели скотчем, поролоном или тканью. Шторы надо закрывать плотно, днем открывать их, только если светит солнце. Еще лучше повесить на окна одеяла.

Окно лучше закрыть тканью или одеялом

Полы стоит утеплить — положить ковры или любые теплые вещи, особенно если живете на первом этаже.

Согревайтесь изнутри – пейте горячий чай, ешьте калорийную пищу. Орехи, сухофрукты, жиры помогают организму вырабатывать тепло. Алкоголь лучше не употреблять – он дает ложное чувство тепла, но ускоряет его потерю.

Эффективный способ – использовать "сухое тепло". Наполните пластиковые бутылки горячей водой и уложите их в постель. Это работает лучше, чем пытаться нагреть весь воздух в комнате.

По возможности используйте альтернативные источники тепла – электрообогреватели и газовые плиты.

