Не замерзнуть без отопления можно: как создать в квартире "тепловой оазис"
Что делать, когда батареи перестали греть
Киевляне оказались в ловушке между российскими атаками на энергетику и сильными морозами. Уже сейчас в столице до 1600 домов без отопления. Возобновление нормального энергоснабжения запланировано только на четверг, 15 января, а потепление придет еще позже — через несколько дней.
Что нужно знать:
- Превратите одну комнату в тепловую зону
- Изолируйте окна и двери от холодного воздуха
- Используйте электрообогреватели по возможности
Из-за атак России на энергосистему тысячи людей рискуют остаться без отопления именно тогда, когда температура за окном падает все ниже. "Телеграф" расскажет, как выжить в холодной квартире без отопления и сохранить здоровье до момента возобновления теплоснабжения.
Первое, что нужно сделать – создать в квартире так называемую тепловую зону. Для этого выберите самую маленькую комнату, где семья сможет проводить большую часть времени до восстановления теплоснабжения.
Окна и двери нужно изолировать – закрыть щели скотчем, поролоном или тканью. Шторы надо закрывать плотно, днем открывать их, только если светит солнце. Еще лучше повесить на окна одеяла.
Полы стоит утеплить — положить ковры или любые теплые вещи, особенно если живете на первом этаже.
Согревайтесь изнутри – пейте горячий чай, ешьте калорийную пищу. Орехи, сухофрукты, жиры помогают организму вырабатывать тепло. Алкоголь лучше не употреблять – он дает ложное чувство тепла, но ускоряет его потерю.
Эффективный способ – использовать "сухое тепло". Наполните пластиковые бутылки горячей водой и уложите их в постель. Это работает лучше, чем пытаться нагреть весь воздух в комнате.
По возможности используйте альтернативные источники тепла – электрообогреватели и газовые плиты.
