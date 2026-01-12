Не замерзнути без опалення можна: як створити у квартирі "тепловий оазис"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Що робити, коли батареї перестали гріти
Кияни опинилися в пастці між російськими атаками на енергетику та сильними морозами. Уже зараз у столиці до 1600 будинків без опалення. Відновлення нормального енергопостачання заплановано лише на четвер, 15 січня, а потепління прийде ще пізніше — через кілька днів.
Що треба знати:
- Перетворіть одну кімнату на теплову зону
- Ізолюйте вікна та двері від холодного повітря
- Використовуйте електрообігрівачі за можливості
Через атаки Росії на енергосистему тисячі людей ризикують залишитися без опалення саме тоді, коли температура за вікном падає найнижче. "Телеграф" розповість, як вижити в холодній квартирі без опалення та зберегти здоров'я до моменту відновлення теплопостачання.
Перше, що потрібно зробити — створити в квартирі так звану теплову зону. Для цього оберіть найменшу кімнату, де сім'я зможе проводити більшість часу до відновлення теплопостачання.
Вікна та двері потрібно ізолювати — закрити щілини скотчем, поролоном або тканиною. Штори треба закривати щільно, вдень відкривати їх тільки якщо світить сонце. Ще краще повісити на вікна ковдри.
Підлогу варто утеплити — покласти килими або будь-які теплі речі, особливо якщо живете на першому поверсі.
Зігрівайтеся зсередини — пийте гарячий чай, їжте калорійну їжу. Горіхи, сухофрукти, жири допомагають організму виробляти тепло. Алкоголь краще не вживати — він дає помилкове відчуття тепла, але прискорює його втрату.
Ефективний спосіб — використовувати "сухе тепло". Наповніть пластикові пляшки гарячою водою і покладіть їх у ліжко. Це працює краще, ніж намагатися нагріти все повітря в кімнаті.
За можливості використовуйте альтернативні джерела тепла — електрообігрівачі та газові плити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що погода підготувала українцям ще один неприємний сюрприз. І це не тільки люті морози та снігопади.