Не замерзнути без опалення можна: як створити у квартирі "тепловий оазис"

Що робити, коли батареї перестали гріти

Кияни опинилися в пастці між російськими атаками на енергетику та сильними морозами. Уже зараз у столиці до 1600 будинків без опалення. Відновлення нормального енергопостачання заплановано лише на четвер, 15 січня, а потепління прийде ще пізніше — через кілька днів.

Що треба знати:

Перетворіть одну кімнату на теплову зону

Ізолюйте вікна та двері від холодного повітря

Використовуйте електрообігрівачі за можливості

Через атаки Росії на енергосистему тисячі людей ризикують залишитися без опалення саме тоді, коли температура за вікном падає найнижче. "Телеграф" розповість, як вижити в холодній квартирі без опалення та зберегти здоров'я до моменту відновлення теплопостачання.

Перше, що потрібно зробити — створити в квартирі так звану теплову зону. Для цього оберіть найменшу кімнату, де сім'я зможе проводити більшість часу до відновлення теплопостачання.

Вікна та двері потрібно ізолювати — закрити щілини скотчем, поролоном або тканиною. Штори треба закривати щільно, вдень відкривати їх тільки якщо світить сонце. Ще краще повісити на вікна ковдри.

Вікно краще закрити тканиною або ковдрою

Підлогу варто утеплити — покласти килими або будь-які теплі речі, особливо якщо живете на першому поверсі.

Зігрівайтеся зсередини — пийте гарячий чай, їжте калорійну їжу. Горіхи, сухофрукти, жири допомагають організму виробляти тепло. Алкоголь краще не вживати — він дає помилкове відчуття тепла, але прискорює його втрату.

Ефективний спосіб — використовувати "сухе тепло". Наповніть пластикові пляшки гарячою водою і покладіть їх у ліжко. Це працює краще, ніж намагатися нагріти все повітря в кімнаті.

За можливості використовуйте альтернативні джерела тепла — електрообігрівачі та газові плити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що погода підготувала українцям ще один неприємний сюрприз. І це не тільки люті морози та снігопади.