Хорошие сценарии на эту зиму искать не стоит: эксперт о перспективах для энергосистемы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не все города станут объектами энергетического террора россиян
Россия усилила удары на критическую инфраструктуру именно зимой, когда нагрузка на сети максимальная, а любые повреждения сразу испытывают миллионы людей – из-за отключения света, проблем с теплом и роста социального напряжения. В такой ситуации ключевым становится понимание: насколько критическим является текущее состояние энергетики и каковы реальные сценарии на ближайшие месяцы.
Об этом "Телеграфу" рассказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центр Разумкова.
-- Что сейчас происходит с энергетикой? Действительно ли ситуация критическая и есть ли для страны возможность "вырулить" из нее в нынешних условиях?
— Здесь очень много рисков. Очевидно, что Россия задалась целью именно в зимний период, во времена наибольших морозов, системно обстреливать энергетическую инфраструктуру — ключевые объекты генерации, подстанции системы передачи, объекты тепловой генерации. Мы видим удары по ТЭЦ, в частности, недавний обстрел Приднепровской ТЭС в Днепре.
Поэтому у меня нет каких-то слишком положительных сценариев до завершения зимнего периода. В первую очередь из-за недостаточного количества средств противовоздушной обороны. В таких условиях говорить о существенном улучшении ситуации, на мой взгляд, не приходится. Я не ожидаю, что к концу зимы ситуация заметно улучшится
— Мы видим, что россияне пытаются бить по Днепру, Запорожью, Одессе, Киеву. Могут ли они теоретически избрать подобной целью и города на западе Украины?
— Западные области их вообще не интересуют. Это может быть лишь элемент устрашения — не столько самих украинцев, сколько, условно, западных партнеров. Но стратегически для них это не приоритет.
Их главная цель – Киев, потому что это столица, центр принятия решений. Удар по столице, по их мнению, должен создать максимальный хаос, социальное напряжение, возможно даже беспорядки.
Вторая важная цель – промышленные регионы: Днепр, Запорожье, Одесский регион.
Одесса – это ворота Украины, ключевые торговые порты. Поэтому логика их действий достаточно ясна.
— Может ли Украина эффективно противостоять этому в нынешних условиях?
— Объективно противостоять очень сложно, когда есть большой дефицит средств противовоздушной обороны.
Энергетики и ремонтные бригады делают все возможное, но физически не могут защитить объекты от ракетных ударов. Они работают после атак, восстанавливают, но не могут предотвратить самые удары.
— В Киеве в отдельных районах устанавливают большие генераторы для питания домов. Насколько это эффективное решение?
— Это, по сути, капля в море. Такие установки важны, хорошо, что они есть, но на общую ситуацию они существенно не влияют. Их просто недостаточно, чтобы массово заживить большое количество домов.
Это временные, оперативные решения локального уровня. Они помогают точечно, но не могут решить системную проблему энергообеспечения городов.
— Вы говорите, что отключения будут продолжаться как минимум до конца зимы. А что дальше – весной? Будут ли ресурсы для восстановления энергосистемы?
— Здесь все будет зависеть от того, в каком состоянии энергосистема выйдет из этой зимы. Трудно прогнозировать, не зная масштабов будущих разрушений.
Впрочем, у нас остаются атомные энергоблоки, они никуда не исчезнут и будут оставаться базой генерации. Тепловую генерацию, насколько это возможно, также будут пытаться восстанавливать.
С марта постепенно заработает солнечная генерация — в Украине построено около 9 ГВт солнечных мощностей. Добавится гидроэнергетика, когда возрастет водность и заработают ГЭС. Хотя и там часть мощностей повреждена.
Также можно рассчитывать на ветровую генерацию и в перспективе на биоэнергетику, в частности биометан. Это не ключевой фактор в короткой перспективе, но направление в целом перспективно и важно для будущего.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине прогнозируют самый сложный отопительный сезон за все время войны из-за системных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. В результате обстрелов во многих жилых домах исчезли тепло и электроснабжение. Быстрее всего дефицит тепла может ощущаться в высотных панельных домах, которые более уязвимы к длительным отключениям.