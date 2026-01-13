Хорошие сценарии на эту зиму искать не стоит: эксперт о перспективах для энергосистемы

Не все города станут объектами энергетического террора россиян

Россия усилила удары на критическую инфраструктуру именно зимой, когда нагрузка на сети максимальная, а любые повреждения сразу испытывают миллионы людей – из-за отключения света, проблем с теплом и роста социального напряжения. В такой ситуации ключевым становится понимание: насколько критическим является текущее состояние энергетики и каковы реальные сценарии на ближайшие месяцы.

Об этом "Телеграфу" рассказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центр Разумкова.

-- Что сейчас происходит с энергетикой? Действительно ли ситуация критическая и есть ли для страны возможность "вырулить" из нее в нынешних условиях?

— Здесь очень много рисков. Очевидно, что Россия задалась целью именно в зимний период, во времена наибольших морозов, системно обстреливать энергетическую инфраструктуру — ключевые объекты генерации, подстанции системы передачи, объекты тепловой генерации. Мы видим удары по ТЭЦ, в частности, недавний обстрел Приднепровской ТЭС в Днепре.

Поэтому у меня нет каких-то слишком положительных сценариев до завершения зимнего периода. В первую очередь из-за недостаточного количества средств противовоздушной обороны. В таких условиях говорить о существенном улучшении ситуации, на мой взгляд, не приходится. Я не ожидаю, что к концу зимы ситуация заметно улучшится Владимир Омельченко

Владимир Омельченко/Украинский антикризисный центр

— Мы видим, что россияне пытаются бить по Днепру, Запорожью, Одессе, Киеву. Могут ли они теоретически избрать подобной целью и города на западе Украины?

— Западные области их вообще не интересуют. Это может быть лишь элемент устрашения — не столько самих украинцев, сколько, условно, западных партнеров. Но стратегически для них это не приоритет.

Их главная цель – Киев, потому что это столица, центр принятия решений. Удар по столице, по их мнению, должен создать максимальный хаос, социальное напряжение, возможно даже беспорядки.

Вторая важная цель – промышленные регионы: Днепр, Запорожье, Одесский регион.

Одесса – это ворота Украины, ключевые торговые порты. Поэтому логика их действий достаточно ясна.

— Может ли Украина эффективно противостоять этому в нынешних условиях?

— Объективно противостоять очень сложно, когда есть большой дефицит средств противовоздушной обороны.

Энергетики и ремонтные бригады делают все возможное, но физически не могут защитить объекты от ракетных ударов. Они работают после атак, восстанавливают, но не могут предотвратить самые удары.

— В Киеве в отдельных районах устанавливают большие генераторы для питания домов. Насколько это эффективное решение?

— Это, по сути, капля в море. Такие установки важны, хорошо, что они есть, но на общую ситуацию они существенно не влияют. Их просто недостаточно, чтобы массово заживить большое количество домов.

Генераторы, подключающие к многоквартирным домам/Юлия Свириденко

Это временные, оперативные решения локального уровня. Они помогают точечно, но не могут решить системную проблему энергообеспечения городов.

— Вы говорите, что отключения будут продолжаться как минимум до конца зимы. А что дальше – весной? Будут ли ресурсы для восстановления энергосистемы?

— Здесь все будет зависеть от того, в каком состоянии энергосистема выйдет из этой зимы. Трудно прогнозировать, не зная масштабов будущих разрушений.

Впрочем, у нас остаются атомные энергоблоки, они никуда не исчезнут и будут оставаться базой генерации. Тепловую генерацию, насколько это возможно, также будут пытаться восстанавливать.

С марта постепенно заработает солнечная генерация — в Украине построено около 9 ГВт солнечных мощностей. Добавится гидроэнергетика, когда возрастет водность и заработают ГЭС. Хотя и там часть мощностей повреждена.

Также можно рассчитывать на ветровую генерацию и в перспективе на биоэнергетику, в частности биометан. Это не ключевой фактор в короткой перспективе, но направление в целом перспективно и важно для будущего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине прогнозируют самый сложный отопительный сезон за все время войны из-за системных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. В результате обстрелов во многих жилых домах исчезли тепло и электроснабжение. Быстрее всего дефицит тепла может ощущаться в высотных панельных домах, которые более уязвимы к длительным отключениям.