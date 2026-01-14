Премии выше должностного оклада. Сколько заработал Труханов в 2025 году как мэр Одессы (документ)

В октябре 2025 года Зеленский лишил его гражданства Украины

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов за 10 месяцев работы в 2025 году заработал около миллиона гривен. При этом уровень доплат и премий в разы превышает должностной оклад.

Об этом сообщили в Одесском городском совете в ответ на запрос "Телеграфа". Отметив, что материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов Труханову не начислялись и выплачивались.

По данным документа, Труханов в 2025 году за десять рабочих месяцев заработал 1 199 586,63 грн. При этом на руки бывший мэр получил 911 685,84 грн. То есть более 200 тысяч гривен ушло на налоги.

Какую зарплату в 2025 году получил Труханов

Из чего состояла зарплата Труханова:

должностной оклад от 11 до 22 тысяч грн;

доплата за ранг – менее 1 тысячи грн;

доплата за выслугу лет от 4 до 10 тысяч гривен;

надбавка за высокие достижения в труде – до 14 тысяч грн;

ежемесячная премия от 30 до 65 тысяч гривен;

выплаты за время пребывания в командировке от 2 до 30 тысяч грн;

Выходит, что должностной оклад, который не превышал 23 тысяч в течение года, местами вдвое меньше премии и некоторых доплат. Отметим, что в октябре Труханова уволили с должности главы Одессы.

Добавим, что, сравнивая заплату мэра Львова Андрея Садового в 1 171 773 грн за 12 месяцев работы с выплатами Труханову, бывший мэр Одессы получил немалые деньги еще и за 10-месячный период.

Что известно о Труханове

Труханов родился 17 января 1965 г. в Одессе. Имеет военное образование. В апреле 2005 года его избрали депутатом Одесского городского совета. 25 мая 2014 года победил на внеочередных выборах городского головы Одессы. В октябре 2020 года Труханова переизбрали.

Геннадий Труханов

14 октября 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил Геннадия Труханова гражданства Украины. В результате чего он потерял должность мэра Одессы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что исполняющая обязанности главы Полтавы Ямщикова Екатерина за год получила зарплаты чуть больше 150 тысяч грн.