Премії вищі за посадовий оклад. Скільки заробив Труханов у 2025 як мер Одеси (документ)

У жовтні 2025 Зеленський позбавив його громадянства України

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов за 10 місяців роботи у 2025 році заробив майже мільйон гривень. При цьому рівень доплат та премій в рази перевищує посадовий оклад.

Про це повідомили в Одеській міській раді у відповідь на запит "Телеграфу". Зазначивши, що матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань Труханову не нараховувались та не виплачувались.

За даними документа, Труханов у 2025 році за десять робочих місяців заробив 1 199 586,63 грн. При цьому на руки колишній міський голова отримав 911 685,84 грн. Тобто понад 200 тисяч грн пішло на податки.

Яку зарплату у 2025 отримав Труханов

З чого складалась зарплата Труханова:

посадовий оклад від 11 до понад 22 тисяч грн;

доплата за ранг — менше 1 тисячі грн;

доплата за вислугу років від 4 до 10 тисяч грн;

надбавка за високі досягнення у праці — до 14 тисяч грн;

щомісячна премія від 30 до 65 тисяч грн;

виплати за час перебування у відрядженні від 2 до 30 тисяч грн;

Виходить, що посадовий оклад, який не перевищував 23 тисячі протягом року, подекуди вдвічі менший за премію та деякі доплати. Зауважимо, що у жовтні Труханова звільнили з посади голови Одеси.

Додамо, що, порівнюючи заплату мера Львова Андрія Садового в 1 171 773 грн за 12 місяців роботи з виплатами Труханову, колишній мер Одеси отримав чималі гроші ще й за 10-місячний період.

Що відомо про Труханова

Труханов народився 17 січня 1965 року в Одесі. Має військову освіту. У квітні 2005 його обрали депутатом Одеської міської ради. 25 травня 2014 переміг на позачергових виборах міського голови Одеси. У жовтні 2020 Труханова переобрали.

Геннадій Труханов

14 жовтня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив Геннадія Труханова громадянства України. Внаслідок чого він втратив посаду мера Одеси.

Раніше "Телеграф" розповідав, що виконуюча обов'язки голови Полтави Ямщикова Катерина за рік отримала зарплати трохи більше 150 тисяч грн.