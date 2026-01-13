Зарплаты дворников в Украине растут быстрее, чем воспитателей: сколько они зарабатывают в 2026

Повышение зарплат воспитателям запланировано уже на этот год

Средняя зарплата дворника в Украине растет большими темпами. Оплата труда в этой сфере уже догоняет такие профессии, как, например, воспитатель.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Work.ua.

Так, по информации сайта, на начало 2026 года средняя зарплата дворника в Украине составляет примерно 15 тысяч гривен. Это на 88 процентов больше, чем в 2023 году, когда за этот труд в среднем платили около 8 тысяч гривен.

За это же время средняя оплата труда, например, воспитателя, по данным Work.ua, выросла всего на 53 процента — с 11 800 до 18 000 гривен.

Таким образом между схожими зарплатами уже уменьшается разрыв.

При этом важно отметить, что Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее существенный рост оплаты труда для педагогических и научно педагогических работников. Уже с 1 января 2026 года должностные оклады учителей, преподавателей и воспитателей увеличатся на 30%.

На период с января по август 2026 на это выделено более 10,3 млрд грн. Доплаты получат более 409 тыс. педагогов:

2000 грн (2600 грн до налогообложения) – базовая доплата для всех учителей;

4000 грн (5200 грн до налогообложения) – для тех, кто работает на прифронтовых территориях.

Для работников, имеющих нагрузку более одной ставки, сумма доплаты будет увеличиваться пропорционально.

Повышение коснется педагогов в:

заведениях общего среднего образования (школы);

детских садах и заведениях внешкольного образования;

профессионально-технических училищах и колледжах;

заведениях высшего образования (университеты и институты).

