Комендантский час не помеха: как работает рынок ночного такси в Киеве — Bihus

Популярные сервисы такси ночью не работают, но альтернатива есть

В Украине после начала российского вторжения действует комендантский час, а потому добраться на другую сторону города в ночное время может далеко не каждый. Однако там, где есть запреты, найдутся и те, кто смогут построить бизнес на их обходе.

То же случилось и с рынком ночного такси, которое предоставляет услуги клиентам даже когда людям запрещено выходить на улицы. Как он устроен, рассказали журналисты bihus.info.

Как известно, по ночам в Киеве могут передвигаться лишь лица со специальными пропусками — военные, медики, силовики, сотрудники критической инфраструктуры и государственных органов. Поэтому неудивительно, что заказать такси легально в это время невозможно.

Однако в Telegram и Instagram можно найти автомобиль, который доставит вас куда надо, хоть и по завышенным в 10 раз суммам. При этом водители могут не только подвезти, но и доставить еду, алкоголь или сигареты.

Водители рассказали журналистке издания о том, что их коллеги в основном военные, которые собирают деньги на ВСУ, однако она не смогла подтвердить эту информацию.

Другие же водители говорили, что можно купить пропуск за 300-500 долларов. Впрочем, расследование выяснило, что это просто афера, так как этот документ является "пропуском для прессы", который не дает права ездить ночью.

Еще один способ получить разрешение — узнать "пароль", который можно сказать на блокпосте. Один из водителей признался, что такие дают военным для упрощения перемещения по городу, однако они каким-то образом попадали к администратору его рабочего telegram-канала. При этом личность администратора водителям не раскрывается, как и способы получения этих паролей.

В расследовании приходят к выводу, что из-за нужды граждан неизбежно должен был появиться способ ночных перевозок, однако из-за отсутствия регулирования, он сразу же стал нелегальным. То есть, мало того, что никаким правилам этот бизнес не подчиняется, так еще и кто угодно может добраться куда угодно в любой момент минуя все блокпосты и проверки.

