В крупном городе сократили комендантский час: где в Украине его вообще нет, а где он самый жесткий

Когда начнут действовать правила

Комендантский час в Харьковской области будет уменьшен. Изменения начнут действовать с 17 августа.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Решение было принято на заседании Совета обороны Харьковской области.

Теперь она продлится с 00:00 до 5:00. Изменения вводим с 00:00 17 августа (ночь с субботы по воскресеньям).

"Такое решение согласовали в ответ на обращение наших представителей бизнеса. Мы понимаем потребности экономики. Сейчас, благодаря Вооруженным силам Украины, ситуация с безопасностью позволяет сделать этот шаг", — сообщил он.

Обратите внимание, что новый режим не распространяется на общины, где местными властями введен собственный усиленный комендантский час.

В каких регионах действуют жесткие правила по комендантскому часу

В то же время во многих регионах Украины действуют более жесткие правила комендантского часа, особенно в областях, приближенных к линии фронта. Режим ограничений отличается в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

Так, в Марганце комендантский час действует с 22:00 до 4:00 утра, в Никополе — с 23:00 до 5:00 утра.

Комендантский час в Донецкой области зависит от приближенности населенных пунктов к линии фронта. В большинстве населенных пунктов она длится с 21:00 до 5:00. У тех, кто приближен к боевым действиям до 10 км, с 15:00 до 11:00. К примеру, в Покровске такие правила действуют с 15:00 до 11:00 на следующий день.

В Сумской области и Сумах комендантский час установлен с 23:00 до 5:00 утра.

В Запорожье и в Запорожской области действует режим с 23:00 до 5:00 в областном центре и населенных пунктах Запорожского района. С 21:00 до 5:00 в других населённых пунктах, кроме временно оккупированных.

В Николаеве и Николаевской области комендантский час длится с 00:00 до 05:00 (за исключением Очакова, где он действует с 23:00 до 5:00).

В Луганской области установлен режим с 21:00 до 05:00, а в Херсоне и Херсонской области — с 21:00 до 05:00 (за исключением временно оккупированных населенных пунктов).

В других регионах Украины комендантский час действует с 00:00 до 5:00. Комендантского часа нет только в Закарпатской области.

