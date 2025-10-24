Могут ли они щупать ваши булочки? В McDonald’s ответили на вопрос, который волнует многих

В МакДональдс сослались на законодательство

В сети фастфуда McDonald’s прокомментировали ситуацию по соблюдению гигиенических требований на пунктах выдачи и приготовления блюд. Там объяснили, что действующее законодательство Украины не обязывает персонал использовать перчатки при контакте с готовой продукцией.

Об этом говорится в комментариях на Facebook-странице McDonald’s. Таким образом, сотрудники действительно могут щупать ваши булочки незащищенными руками.

Украинца взволновал вопрос о том, могут ли работники фастфуда хватать булочки у McDonald’s голыми, возможно, грязными руками. Он поинтересовался, какие существуют правила по этому поводу.

"Подскажите, могут ли ваши сотрудники трогать голыми руками готовую продукцию? Есть ли какие-то правила или стандарты?", – спросил интернет-пользователь.

В администрации McDonald’s ответили, что законодательством не предусмотрено, чтобы во время приготовления пищи работники были обязаны надевать перчатки.

"В перчатках мы начали работать с внедрением карантинных ограничений. В настоящее время карантин отменен Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июня 2023 г. № 651, а высокие требования компании к качеству ингредиентов и процессу приготовления продукции позволяют нам гарантировать безопасность всех наших блюд", – говорится в ответе.

