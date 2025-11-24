Сеть McDonald's снова порадовала украинцев, но фанаты "Друзей" уже бьют тревогу

Стала известна дата запуска Friends Menu

McDonald's запускает в Украине Friends Menu в связи с 30-летием культового ситкома "Друзья". Пока оно доступно в тестовом режиме только в Киеве и области.

И хотя сеть фастфуда до последнего старалась сохранить эту дату в тайне, кажется, она уже стала секретом Полишинеля.

Полноценный запуск в других городах ожидается с 26 ноября. Стоимость Friends Box составит от 321 грн.

Каждый Friends Box содержит одну из шести коллекционных фигурок главных героев легендарного сериала: Джои, Чендлера, Моники, Роса, Фиби и Рэйчел.

Фигуркам добавили фирменные детали, которые сразу выдают каждого героя и делают их легко узнаваемыми для поклонников. Так, Моника – в поварской шапочке, Фиби – с гитарой, а Рейчел — с ее знаменитой стрижкой. Джои и Чендлер изображены со своими петухом и уткой, а у Росса на голове сидит обезьянка Марсель.

Серия уже вызвала большой интерес у фанатов и коллекционеров: редкие версии начали появляться на международных онлайн-площадках вроде eBay по цене от 50 долларов.

Скриншот с eBay

В комментариях в Instagram-аккаунте McDonald's украинцы переживают о том, удастся ли им приобрести желанные фигурки или их сметут перекупщики.

"Главное, чтобы не было как с Майнкрафтом. За неделю все выгребли, кто успел, и потом не было пополнения коллекции", — написала интернет-пользовательница.

"Ждем. В очередь надо будет становиться рано утром", — добавила другая.

"Ой, я уже вижу, как все раскупят в первый же день", — заметил еще один комментатор.

Ранее McDonald’s порадовал украинцев новыми блюдами. В меню появились два бургера с украинскими вкусами – ржаной с курицей и чесночным соусом и ржаной со свининой и соусом с хреном.