Как выглядела реклама киевского McDonalds больше 20 лет назад и сколько тогда стоил чизбургер (видео)

Бургеры и картошка фри во все времена пользовалась популярностью у украинцев

Первый McDonalds в Украине был открыт в Киеве в мае 1997 года в здании вестибюля станции метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе столицы. Наша страна стала 102-й по счету, куда "зашли" заведения крупнейшей в мире сети ресторанов фастфуда.

Открытие первого McDonalds в Киеве вызвало огромный ажиотаж среди населения — перед входом собралась большая очередь, места в которой начали занимать с раннего утра. С течением времени McDonalds не утратил своей популярности и сегодня он также многолюден, как и десятки лет назад.

Редакция "Телеграфа" решила показать своим читателям рекламу киевского "Мака", которая была снята в 2002 году. Это видео помогает окунуться в прошлое и почувствовать ностальгию по ушедшим временам.

В 2002 году в столичном McDonalds можно было купить чизбургер за 2 гривны 50 копеек. Также покупателям предлагали тогда акцию — можно было купить два чизбургера за 4 гривны.

Сегодня же за классический чизбургер придется отдать более 50 гривен и все меню стало в разы дороже.

Как выглядел первый McDonalds в Киеве

Первый ресторан сети быстрого питания McDonald's в Киеве открылся 24 мая 1997 года. Заведение располагалось возле станции метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе столицы.

Именно этот ресторан быстрого питания стал не только первым в Киеве, но и первым во всей Украине.

В день открытия возле McDonald's собрались толпы людей, которые хотели попробовать "заморские" гамбургеры, картошку-фри и колу. Люди собирались перед входом за несколько часов до официального открытия и выстаивали в очередях по несколько часов.

На архивных фото можно увидеть, каким был первый МакДональдс в Киеве: заведение располагалось в здании вестибюля метро "Лукьяновская", а на крыше сидела большая фигура Рональда Макдональда — персонажа-талисмана компании McDonald's.

Интересно, что буквально на следующий день еще один ресторан McDonald's открылся на Севастопольской площади, а уже летом и осенью известный ресторан фастфуда появился на Крещатике, Почтовой площади и возле станции метро "Левобережная".

После этого американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, начала постепенно открывать свои рестораны по всей Украине и McDonald's стал неотъемлемой частью жизни каждого из нас.

Напомним, из нашего материала все желающие смогут узнать, как выглядел известный киевский ресторан "Дубки". Заведение повидало многих известных личностей, а на его территории было снято сразу несколько известных художественных фильмов.

Ресторан "Дубки" открылся в далеких 1970-х годах и считается одним из самых старейших ресторанов столицы. Дизайн заведения был выполнен в необычном стиле народного гуцульского жилья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что было в меню культового киевского ресторана "Столичный" в 1975 году. Он располагался на Крещатике и славился традиционной украинской кухней. Фирменными блюдами здесь были борщ, уха, солянка и котлеты по-киевски.