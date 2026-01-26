На границе с Украиной есть Убля: что это такое и почему так называется

Название этого места не имеет неприличного смысла

Многие путешественники, пересекающие границу Украины со Словакией, не могут сдержать улыбку, завидев на пункте пропуска указатель с коротким и звучным названием.

В нескольких километрах от украинского Закарпатья, сразу за контрольно-пропускным пунктом "Малый Березный — Убля", находится уютное словацкое поселение. Несмотря на вызывающее (для нашего слуха) название, это живописное и спокойное место.

Откуда взялось название?

Никакого отношения к неприличной лексике топоним Убля (Ubľa) не имеет — село получило свое название от реки Убля, еще Ублянка (Ublianska), на берегах которой оно расположилось.

Существует две основные версии происхождения этого гидронима:

Славянские корни. Название связывают с древнеславянским словом "убел", что означало "белый", "светлый" или "искрящийся". Вероятно, когда-то река отличалась особой чистотой или бурным течением с белой пеной.

Диалектные особенности. В местных говорах корень мог трансформироваться из обозначений болотистой или, наоборот, очень чистой воды.

Что представляет собой Убля сегодня?

Сегодня это небольшое село в Снинском районе Прешовского края. Для украинцев оно прежде всего известно как важный логистический узел в Закарпатской области. Через местный погранпереход ежедневно проходят сотни легковых автомобилей и пешеходов.

Интересный факт: после вступления в силу новых правил растаможивания импортных автомобилей (евроблях) в Украине в конце 2018 года территория села превратилась в настоящую свалку машин, которые оставили украинцы, отказавшиеся оформлять их по новым нормам.

В самом селе проживает около 800 человек. Здесь бережно хранят традиции: в Убле можно увидеть старинную деревянную архитектуру и посетить греко-католическую церковь, которая является памятником культуры и расположена всего в 10 км в ближайшем селе Кальна Розтока (Kalná Roztoka).

Есть и такие "достопримечательности"

