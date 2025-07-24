Сезон отпусков стартовал: через какие КПП на границе ехать, чтобы не стоять в очереди

Ситуация на границе может меняться в зависимости от дня недели и даже погоды

Приближается август — традиционная пора отпусков и поездок за границу, в частности на популярные морские курорты. Из-за этого на украинских пунктах пропуска растёт пассажиропоток, а вместе с ним — и нагрузка на пограничную инфраструктуру.

"Телеграф" выяснил, что сейчас происходит на границе, какие направления наиболее загружены и с какими трудностями могут столкнуться путешественники.

Что сейчас происходит на границе

По состоянию на 15:00 24 июля наибольшее скопление транспорта на выезд из Украины зафиксировано на пунктах пропуска в Польшу и Молдову. Об этом сообщили на Facebook-странице Западного управления Госпогранслужбы Украины. Самая напряжённая ситуация — на пункте "Краковец", где в очереди находятся 75 легковых автомобилей и 4 автобуса, и на "Шегинях", где ждут 45 авто и 5 автобусов. На границе с Молдовой очередь из 25 автомобилей собралась на пункте "Мамалыга". В то же время большинство пунктов с Румынией, Словакией и Венгрией — почти пусты или работают с минимальной нагрузкой. На некоторых пунктах временно не осуществляется пропуск пешеходов или легковых авто — в частности, на "Ягодине", "Устилуге", "Угринове", "Раве-Русской" и других. Также пограничники предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем.

Направление Польши

Самым популярным направлением для пересечения границы традиционно остаётся маршрут в Польшу. Именно эта страна принимает больше всего украинцев как в туристических, так и в трудовых или транзитных поездках.

Самыми популярными среди Международных пунктов пропуска на украинско-польской границе являются:

Краковец – Корчова;

Шегини – Медыка;

Грушев – Будомеж.

КПП в Польшу

Краковец – Корчова: самое удобное направление из Львова Пункт пропуска Краковец – Корчова соединяет Украину с Польшей через трассу М10 (Львов – Краковец). Это один из кратчайших маршрутов к польской стороне. Это направление особенно популярно среди туристов и автобусных перевозчиков. Благодаря современной инфраструктуре и эффективной работе пограничников, процесс оформления проходит быстро. По состоянию на 15:00 в очереди на пункте пропуска находятся 75 легковых автомобилей.

Шегини – Медыка: идеальный пункт для пешеходов Шегини – Медыка — один из самых загруженных, но самых удобных пунктов, особенно для пешеходов. Он расположен на трассе М11 (Львов – Шегини), которая ведёт в Перемышль. Для пешеходов есть отдельная полоса, которая позволяет быстро пройти контроль. Это лучший выбор для тех, кто путешествует на автобусе до границы или переходит пешком и садится на польский транспорт. По состоянию на 15:00 24 июля – 45 автомобилей находятся в очереди.

Грушев – Будомеж: наименее загруженный и спокойный переход Пункт пропуска Грушев – Будомеж расположен в 70 км от Львова. Его преимущество — минимальные очереди. Идеальный вариант для путешественников, которые стремятся к спокойному и быстрому прохождению границы. Благодаря меньшему потоку транспорта, время ожидания обычно небольшое. 20 легковых автомобилей сейчас находятся в очереди.

Направление Венгрии

Вилок – Тисабеч: круглосуточный переход в Закарпатье Пункт пропуска Вилок – Тисабеч расположен в Виноградовском районе Закарпатья. Это одно из немногих направлений на границе с Венгрией, работающее круглосуточно. Переход обслуживает легковые автомобили, имеет статус международного и подходит для путешествий в любое время суток. В очереди по состоянию на 15:00 – 40 автомобилей.

Дзвонково – Лонья: утренний маршрут в направлении Венгрии Пункт пропуска Дзвонково – Лонья открыт для легкового транспорта с 7:00 до 18:00 по центральноевропейскому времени. Он удобен для дневных путешествий и менее загружен по сравнению с другими переходами. Автобусы не обслуживаются. Проверки в среднем ждут по 10 легковых авто.

Косино – Барабаш: компактный переход с минимальными очередями Пункт пропуска Косино – Барабаш работает с 7:00 до 19:00 и принимает только легковые автомобили. Благодаря своему расположению и сравнительно небольшому трафику, этот маршрут часто выбирают те, кто хочет пересечь границу без длительного ожидания. По состоянию на 15:00 24 июля своей очереди ожидают 30 легковых авто.

Пропускные пункты в Венгрию

Направление Словакии

Малый Березный – Убля: самое популярное направление в Словакию Пункт пропуска Малый Березный – Убля расположен в Закарпатье и работает круглосуточно. Это международный автомобильный и пешеходный переход, который подходит для легковых авто, велосипедистов и пешеходов. Оформление происходит достаточно оперативно, а пропуск осуществляется как для пассажирского транспорта, так и для грузов до 3,5 тонн.

Малые Селменцы – Велке Селменце: компактный пешеходный переход Этот пункт работает ежедневно с 9:00 до 21:00 и предназначен для пешеходов и велосипедистов. Переходом могут воспользоваться граждане Украины, Словакии и стран Европейского экономического пространства. Благодаря небольшому трафику это удобный вариант для коротких поездок. Портал "Накордоні" подтверждает – авто в очереди там нет.

Ужгород – Вышне Немецке: основной грузопассажирский маршрут Круглосуточный международный пункт Ужгород – Вышне Немецке принимает как легковые авто, так и грузовики. Это ключевой маршрут для тех, кто направляется в Словакию, Чехию или Австрию, с хорошо развитой инфраструктурой и стабильным потоком транспорта. По данным портала "Накордоні", ни на одном из этих пропускных пунктов очередей нет.

Пункты пересечения границы в направлении Словакии

Направление Румынии

Дьяковцы – Раковец: удобный переход на Буковине Пункт пропуска Дьяковцы – Раковец работает круглосуточно и пропускает как легковые авто, так и автобусы. Это международный автомобильно-пешеходный переход, которым часто пользуются жители Черновицкой области для поездок в Румынию. Благодаря стабильному режиму работы и сравнительно низкому трафику, очереди здесь обычно небольшие.

Дьяково – Халмеу: ключевое железнодорожное направление Этот пункт функционирует круглосуточно и имеет железнодорожное сообщение. Подходит для пассажирских и грузовых перевозок. Его выбирают преимущественно те, кто путешествует поездом или транспортирует товары в Румынию. Это одно из немногих мест с таким форматом пересечения на этом участке границы – обычно, количество автомобилей в очереди не превышает 10.

Красноельск – Викову де Сус: новое направление с перспективой Международный автомобильно-пешеходный пункт пропуска Красноельск – Викову де Сус работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Он принимает легковые авто весом до 3,5 тонн и пешеходов, но не подходит для грузового транспорта. Это новый, удобный вариант для жителей юга Черновицкой области.

КПП в Румынию

Направление Молдовы

Молдову часто выбирают из-за удобства маршрута до аэропорта в Кишинёве, из которого можно комфортно добраться до туристических стран.

Вашковцы – Грименкауцы: круглосуточный пункт с грузовым и пассажирским движением Пункт пропуска Вашковцы – Грименкауцы работает 24/7 и подходит как для легкового, так и грузового транспорта. Это международный автомобильный переход, которым активно пользуются жители Черновицкой области. Благодаря стабильному режиму работы он удобен для перевозчиков и частных путешествий.

Великая Косница – Хрушка: межгосударственный переход на юге Буковины Пункт Великая Косница – Хрушка действует круглосуточно и обеспечивает движение легковых и грузовых авто. Это межгосударственное автомобильное направление, которое менее перегружено, чем другие переходы, поэтому часто выбирается для быстрого выезда в Румынию без длительных очередей.

Виноградовка – Вулканешты: удобное сообщение для водителей на юге Одесской области Этот пункт на украинско-румынской границе работает круглосуточно в режиме международного автомобильного перехода. Через Виноградовку активно ездят как легковые авто, так и грузовики. Это важный маршрут для логистики и жителей южного региона Украины.

КПП в Молдову

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье во время выполнения служебных обязанностей погиб сотрудник пограничной службы. Трагедия произошла в районе населенного пункта Перечин в результате дорожно-транспортного происшествия.