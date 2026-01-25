В Украине есть село с названием, что заставляет сразу думать о легендарном украинском блюде: где оно

Существует легенда, что его смаковали путники в местной корчме

Знаете ли вы, что в Одесской области есть село, которое сразу вызывает ассоциации с наваристым борщом? Это место в Одесской области имеет не только интересное название, но и многовековую историю, тайны происхождения и даже… секретные заводы.

Село Борщи, расположенное в Подольском районе Одесской области, имеет интересную историю и необычное название, отмечает "Краєзнавчий гід". Оно возникло в начале XVIII века под названием Готары (молдавское "готарь" означает "граница") и получило современное название в 1750 году.

Откуда название "Борщи"

Есть две версии происхождения названия села. По первой, через него проходила дорога, соединявшая Молдову и Бирзулу (ныне Подольск) с Балтой, и здесь действовала корчма, где путники смаковали борщ, и говорили: "Идем через Борщи". Вторая, более вероятная версия, связанная с тем, что село принадлежало помещику Борщевскому, а название произошло от его фамилии.

Сейчас уже нет ни той корчмы, ни той дороги. Мало что осталось и от достижений недавнего прошлого журналист Иван Шевчук

Сельский магазинчик стал наследником известной путешественниками корчмы. Фото: odessa-life.od.ua

В селе исторически доминировало земледелие, здесь действовала церковь Успения (1793), которая впоследствии была перестроена, а в начале XIX века возведена каменная церковь. В конце XIX века в Борщах возникла станция железной дороги, которая дала толчок для развития пристанционного поселения и появлению школ и жилья для рабочих.

Живописные холмы. Фото: odessa-life.od.ua

Современный поселок Борщи активно перестраивался в 1950-1970-х годах вокруг промышленных и военных объектов, среди которых завод "Южремстанок" и секретные объекты "П/я-16" и "П.Я-52 "Зарница". Благодаря этому здесь появились жилые дома, детский сад, медпункт, клуб, магазины и социальная инфраструктура, которые сформировали современный вид поселка.

Церковь в Борщах. Фото: odessa-life.od.ua

