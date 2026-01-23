Имеет пикантное название и трагическую историю. Где в Украине находится самое старое село

Его основали еще в 1600 году

В Украине есть немало населенных пунктов с интересными, а иногда даже пикантными названиями. К ним можно отнести и село Притуловка в Хмельницкой области.

"Телеграф" расскажет, что означает это название. Заметим, что раньше слово притуляться имело достаточно интимное значение. И здесь речь идет не только о любощах, но и о довольно страстных объятиях.

Притуловку основали примерно в 1600 году. С тех пор она пережила немало трудных времен, но существует до сих пор. Находится село в Дунаевецком городском территориальном обществе Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

По данным историков, первоначально название села было Притулия, чуть позже Притулия Зеленая. Когда-то этот населенный пункт состоял из двух сел Притуловка и Хапановка. Но потом их объединили в одно поселение.

Село Притуловка

Некоторые языковеды считают, что село называется Притуловка, ведь служило убежищем (притулком — на украинском) для тех, кто бежал от страшных болезней вроде чумы или просто искал убежища. Известно, что населенный пункт имел тяжелую судьбу.

Село Притуловка

В 1932-1933 селяне пережили Голодомор. По окончании Второй мировой войны в 1946-1947 годах жители Притуловки также страдали от страшного голода. Но, несмотря на это, населенный пункт до сих пор существует. Здесь проживает около 135 человек, где-то 90 дворов.

