Лаченков и Стерненко готовили заказное убийство, – адвокат Шевчук

После громкого кадрового решения разгорелся скандал

Глава Национальной ассоциации лоббистов Украины и представитель Национальной ассоциации адвокатов Алексей Шевчук заявил, что ему и его семье якобы поступают угрозы физической расправы. Началось это будто бы осле его назначения на должность члена конкурсной комиссии по отбору замруководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Что нужно знать:

Из-за угроз Шевчук вывез семью из города и обратился к правоохранительным органам за защитой.

Его назначение вызвало резкую критику в социальных сетях

Шевчук утверждает, что ему якобы стало известно о подготовке покушения возле его дома

Об этом он заявил во время пресс-конференции в столице. В тексте угроз, по словам Шевчука, говорилось о физическом уничтожении его и его семьи. Из-за этого он вывез семью из города.

Ранее генеральный прокурор Руслан Кравченко официально назначил Шевчука членом конкурсной комиссии. После этого в социальных сетях стали критиковать данное решение.

В частности, украинский блоггер, автор информационного Telegram-канала "Лачен пишет" Игорь Лаченков, активист Роман Синицын и советник министра обороны Сергей Стерненко публично призвали Генерального прокурора заменить Шевчука в составе конкурсной комиссии.

После этого Шевчук стал заявлять об узгрозах, а также о якобы готовящемся покушении на него возле дома в пятницу, 30 января. Он утверждает, что узнал об этом из своих источников.

"Сообщения и угрозы поступили от приближенных лиц к группе, которая сегодня является маргинальной точкой влияния на общество. В частности, это такой блоггер, как Игорь Лаченков, такой блоггер, как Сергей Стерненко, такой блогер, как Роман Синицын. Эти люди сейчас подготовили покушение на мою семью", — заявил адвокат и добавил, что якобы был и найден человек, который готово реализовать это покушение.

На этом фоне он обратился к президенту Украины и правоохранительным органам с просьбой обеспечить защиту его семьи.

Шевчук в то же время заявил о якобы давлении на него со стороны главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и его окружения.

Он также сообщил о якобы давлении на него со стороны представителей антикоррупционных организаций и заявил о попытках дискредитации в социальных сетях и через публичные обращения.

