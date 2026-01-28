Лаченков та Стерненко готували замовне вбивство, – адвокат Шевчук

Після гучного кадрового рішення спалахнув скандал

Голова Національної асоціації лобістів України та представник Національної асоціації адвокатів Олексій Шевчук заявив, що йому та його родині нібито поступають погрози фізичної розправи. Почалося це начебто після його призначення на посаду члена конкурсної комісії з добору прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Що потрібно знати:

Через погрози Шевчук вивіз сім’ю з міста та звернувся до правоохоронних органів за захистом

Його призначення викликало різку критику у соціальних мережах

Шевчук стверджує, що йому нібито стало відомо про підготовку замаху біля його будинку

Про це він заявив під час пресконференції у столиці. У тексті погроз, за словами Шевчука, йшлося про фізичне знищення його та його родини. Через це він вивіз родину із міста.

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко офіційно призначив Шевчука членом конкурсної комісії. Після цього в соціальних мережах почали критикувати це рішення.

Зокрема, український блогер, автор інформаційного Telegram-каналу "Лачен пише" Ігор Лаченков, активіст Роман Синіцин та радник міністра оборони Сергій Стерненко публічно закликали Генерального прокурора замінити Шевчука у складі конкурсної комісії.

Після цього Шевчук став заявляти про погрози, а також про замах, що нібито готувався на нього біля будинку в п’ятницю, 30 січня. Він стверджує, що дізнався про це зі своїх джерел.

"Повідомлення та погрози надійшли від наближених осіб до групи, яка сьогодні є маргінальною точкою впливу на суспільство. Зокрема, це такий блогер, як Ігор Лаченков, такий блогер, як Сергій Стерненко, такий блогер, як Роман Сініцин. Ці особи зараз підготували замах на мою родину", — заявив адвокат і додав, що нібито було і знайдено людину, яка готова реалізувати цей замах.

На цьому фоні він звернувся до президента України та правоохоронних органів із проханням забезпечити захист його сім’ї.

Шевчук водночас заявив про нібито тиск на нього з боку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та його оточення.

Він також повідомив про нібито тиск на нього з боку представників антикорупційних організацій та заявив про спроби дискредитації у соціальних мережах та через публічні звернення.

